Fergene må behandles som en del av veinettet vårt

Høye priser, for få ferger og kansellerte avganger. Dette kan ikke fortsette.

Publisert Publisert Nå nettopp

Staten må ta en større del av regningen, slik at vi opprettholder og øker bosetting og verdiskaping i hele landsdelen vår, skriver stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap). Foto: Eirik Brekke

Eigil Knutsen Stortingsrepresentant Ap

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fergene over vestlandsfjordene er livsnerven for mange lokalsamfunn. I dag ser vi at høye priser, for få ferger og kansellerte avganger sliter på innbyggere og næringsliv langs kysten vår.

Fra Austevoll er det for få avganger for et eksportrettet næringsliv. Over Sognefjorden har stadig kansellerte avganger vært en utfordring. Fra Jondal har det vært for få ferger etter Jondalstunnelen førte til mer trafikk. Dette er noen få av mange eksempler på utfordringene vi må løse.

De høye fergeprisene rammer bedrifter og arbeidsfolk. Transportbedriften som må betale over 1000 kroner for å komme seg sørover fra Os. Vanlige folk som får fergeregninger på 35.000 kroner for å komme seg på jobb i Austevoll.

Stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap) vil ha lavere priser på fergene. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Dette kan ikke fortsette. Arbeiderpartiet har vært pådrivere for å få fergefrie samband i hele landet, men på mange steder vil fergen være livsnerven i mange tiår til. Derfor må staten ta en større del av regningen, slik at vi opprettholder og øker bosetting og verdiskaping i hele landsdelen vår.

I tillegg til å få ned prisene, sørge for flere avganger og sikre at fergene går som de skal, må Stortinget vedta Arbeiderpartiets forslag om å redusere forskuddsbetalingen for å få rabatt på fergeprisen. I dag må du ut med 3600 kroner i forskudd for å få rabatt – et beløp altfor høyt for mange med stram økonomi. Det høye forskuddsbeløpet skaper et klasseskille på fjorden og gjør det dyrere å ha dårlig råd.

Les også Når kapteinen må selge sveler

De høye fergekostnadene rammer flere enn dem som er avhengige av å krysse fjordene. De senere årene har Hordaland og senere Vestland fylkeskommune hatt en storstilt utskiftning av fergeflåten. Dette har selvsagt økt kostnadene betraktelig, og fylkeskommunen er nå i det man må kalle en økonomisk krise.

Dette fører igjen til at fylkesrådmannen foreslår dramatiske kutt innen andre ansvarsområder for fylkeskommunen, som yrkesfag, skolefrokost, vaksiner og psykologer.

Dette kan heller ikke fortsette. Fergene er en del av veinettet vårt og må behandles deretter. Fylkene må kompenseres for økte kostnader for å unngå kutt i skole og helse. Staten må støtte overgangen til elektriske ferger og sikre at alle passasjerer får ta del i rabattordningene.

Uten et fungerende fergetilbud forvitrer distriktene på Vestlandet. I en tid med et skrikende behov for å skape flere arbeidsplasser må vi sikre den grunnleggende infrastrukturen for folk og bedrifter.