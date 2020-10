Hordfast er så miljøvennlig at det fortjener Svanemerket

Knapt noe prosjekt er blitt mer motarbeidet.

Tore Grønås (KrF) har lest Statens vegvesens utregninger av klimaregnskapet til Hordfast-prosjektet, og argumenterer for at den stygge andungen må merkes som en Grønn Svane. Foto: Statens vegvesen

Tore Grønås Leder Bergenhus KrF

Lederen i MDG, Une Bastholm, var tydelig. MDG vil alltid sette klimaet øverst, proklamerte hun i VG foran valget i 2019. Hun bygger sin argumentasjon på vitenskapen.

En av de store kildene til Co₂-utslipp i Norge er samferdsel. Feil eller dårlige valg av løsninger og traseer, ofte presset frem av interessegrupper, kan gi store utslipp under bygging og bruk for fremtidige generasjoner. I innspillene som fagetatene gir til Nasjonal transportplan, er Co₂-utslipp en del av tallmaterialet for å kunne prioritere klima.

Statens vegvesen peker tydelig på at Hordfast er enormt mye bedre enn alle andre samferdselsprosjekt i Norge, med hensyn til Co₂-reduksjon (minus 3.2 millioner tonn Co₂ på 40 år). Prosjektet vil alene fjerne opp mot én prosent av utslippet fra veitrafikk, og da er ikke reduksjon av flyreiser mellom Bergen og Stavanger tatt med.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Bruken av merket er strengt regulert. Foto: Svanemerket.no (faksimile)

Nå vil sikkert mange dra i tvil verdiene som blir lagt inn i beregningene. Blant Hordfasts motstandere vil nok konspirasjonsteorier mot Vegvesenet florere.

Men er det egentlig så vanskelig å tro på tallene? I dag pløyer fem gigantiske ferger nonstop mellom Halhjem og Sandvikvåg. De går i 17 knop, turen er lang, og forbruket er stort, uavhengig av antall biler om bord.

Alternativet er en vei rett frem med liten høydeforskjell. Vegvesenets tall viser at når fergene Halhjem–Sandvikvåg frakter 2700 biler i døgnet, tilsvarer det energiforbruket til 22.000 biler som kjører Hordfast-traseen. Egentlig tror de at forskjellen er enda større, da de ikke har kompensert for den flate profilen. Fergene krever uansett mye energi, selv om de i fremtiden kan bli driftet av for eksempel hydrogen.

Vegvesenet påpeker også at stål- og energiforbruket ved bygging av stadig nye ferger er betydelig og kommer i tillegg. Dagens nye ferger på Halhjem–Sandvikvåg har kontrakt frem til 2029. Krav til bruk av ny teknologi gjør at levetiden til fergene er kort.

Tore Grønås, leder i Bergenhus KrF, mener Hordfast har fått et ufortjent dårlig rykte. Foto: Privat

Hva er så galt med den stygge andungen, Hordfast? I fylkets innspill til Nasjonal transportplan (NTP) nektet MDG og SV å støtte fergefri E39. De vil kjøre ferge til evig tid, uansett utslipp! Ap og Sp kunne ikke støtte en tekst som inneholdt ordet Hordfast.

Derimot er entusiasmen stor rundt prosjekt som gir negative bidrag til klimaregnskapet. Et eksempel er å lage Hordfast 25 km lengre og la den hovedsakelig gå i tunnel om Fusa. Bygging og bruken av veien vil gi store unødvendige utslipp og store mengder overskuddsmasse. En kjent problemstilling for tunnelprosjekt.

MDG er opptatt av at leverandørindustrien til oljesektoren må omstilles til det grønne skiftet. Industrien i Sunnhordland har kompetanse og er allerede godt i gang. Tenk hva vi kan få til i det grønne skiftet med å trekke denne regionen nærmere Bergen og resten av Vestland! Dette vil gi oss synergier, fortrinn i konkurransen og skape arbeidsplasser. Samtidig setter vi klimaet øverst.

I H.C. Andersens fantastiske eventyr ble den stygge andungen utsatt for mange påstander og dårlig behandling. Fordommene fikk fritt spillerom. Hordfast har opplevd det samme. Det finnes knapt et prosjekt som har blitt mer motarbeidet. De utroligste påstander er blitt fremsatt, og opplagte fakta er blitt oversett eller fordreid.

Etter hvert som prosjektet har modnet, har nytten gått opp, prisen gått ned, og klimautslippene er kraftig redusert. Prosjektet bør rett og slett merkes med en Grønn Svane og gis snarest mulig oppstart.