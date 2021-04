Skolen må bli flinkere til å forebygge spiseforstyrrelser

Deler av undervisningen i dag kan ha negativ påvirkning.

Lisa Norman Styve (18) og en venninne har opprettet en blogg og en Instagram-konto for å hjelpe andre som har det vanskelig. Foto: Privat

Lisa Norman Styve Bergen

Jeg er en jente på 18 år som har slitt med anoreksi i over to år og har vært innlagt på Haukeland sykehus over en lengre periode.

I det siste har det vært mye oppmerksomhet omkring barn og unges mentale helse under pandemien. Og tallet på unge pasienter med spiseforstyrrelser har økt de siste årene.

Denne utviklingen bekymrer meg ettersom jeg vet hvor alvorlig og farlig denne sykdommen kan være. Det bør iverksettes tiltak i skolen for å hjelpe ungdom med å ha et sunt forhold til mat.

Slik situasjonen er i dag, mener jeg at deler av undervisningen på skolen kan ha negativ påvirkning på dem som er i fare for å utvikle et problematisk forhold til mat.

Jeg kan selv huske at vi har fått i oppgave å regne ut kaloriinnholdet i ulike dagsmenyer, i tillegg til at vi skulle regne ut BMI-en vår (kroppsmasseindeks, red.anm.). Man trenger ikke være utsatt for en spiseforstyrrelse for å forstå at dette kan ha negativ effekt.

Personer med spiseforstyrrelser har gjerne et svart-hvitt-syn på mat. Enten er maten trygg og sunn, eller så er den farlig og usunn. Dessverre likner dette på det vi lærer i skolen – at noen matvarer er sunne, og andre er usunne. Dette bidrar til tanken om at maten enten er bra eller dårlig, trygg eller farlig.

Kaloririke matvarer faller dessverre ofte under den dårlige kategorien, og da jeg fikk høre at avokado både var kaloririkt og sunt, ble jeg veldig forvirret. Jeg mener at elevene heller må lære å se på matvarer som næringsrike og mindre næringsrike.

Det er så viktig å få frem at ingen mat du spiser gjør deg flink eller mislykket, og at det viktige er balanse mellom næringsrike matvarer og mat du liker som ikke nødvendigvis trenger å være full av vitaminer.

Vi må lære å ta vare på oss selv, og jeg tror mange glemmer at vi også må lære å ta vare på vår psykiske helse. I et samfunn der stadig flere sliter psykisk og ungdom opplever et enormt press på skolen, bør noe endres. Vi må sørge for at antall unge med spiseforstyrrelser ikke fortsetter å øke.

Til slutt har jeg en liten beskjed til deg som sliter med en spiseforstyrrelse: Du er ikke alene og det blir bedre. Selv om du kanskje føler at alt håp er ute, så er det hjelp å få. Mye handler om å holde ut de ubehagelige tankene og samarbeide med de som prøver å hjelpe deg. Da vil det bli enklere etter hvert.