Derfor skal ingen nye gater kalles opp etter menn

Barna våre skal ikke gå rundt i Bergens gater og kun se gater oppkalt etter mannlige statsråder, konsuler og professorer.

Alle nye gater og plasser i Bergen skal kalles opp etter kvinner, og slik vil det bli i overskuelig fremtid. Likestillingsbyråd Katrine Nødtvedt forklarer bakgrunnen for byrådets nye politikk. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Katrine Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

Kvinner har spilt viktige roller i historien, men deres bragder blir i mye mindre grad løftet frem. Nå har byrådet sagt at vi ikke vil gi noen nye gater navn etter menn før kjønnsbalansen i bergensgatene er bedret betraktelig.

Hvis du går i bergensgatene i dag, vil du raskt legge merke til at det er mange gater som har fått navn etter mer eller mindre kjente historiske menn. Kvinnelige gatenavn er unntaket.

Jeg har telt meg frem til at omkring ni av ti av gatene som er oppkalt etter historiske personer, er oppkalt etter menn. Når det er resultatet etter 950 år, så skjønner vi at vi må gjøre noe aktivt for å rette opp i skjevheten!

Siden vedtaket ble kjent, har flere konservative politikere kritisert det de kaller unødvendig symbolpolitikk. Men det Høyre og Frp ikke tar innover seg, er at symboler betyr noe. Når ikke kvinnene som har stått på barrikadene opp gjennom historien er synlige i bybildet, da risikerer vi at de blir glemt, og at vi tror at verden har gått fremover helt av seg selv.

Det betyr noe for barn som vokser opp i en by å vite om forbilder som de kan kjenne seg igjen i.

Derfor har det lenge vært politisk flertall i Bergen for å løfte frem flere kvinner og oppkalle flere gater og offentlige plasser etter kvinner. Det er ikke mangel på dyktige kvinner i Bergens-historien, men vi har et begrenset antall offentlige plasser og gater. Den hedersbetegnelsen det derfor er å få en gate eller plass oppkalt etter seg, er det på tide å gi til flere kvinner!

Det er et fåtall gater som navnsettes hvert år. Det er derfor liten praktisk forskjell mellom å si nei til å oppkalle nye gater etter menn og bare presisere at man skal prioritere kvinner. Men det har en enormt viktig signaleffekt.

Når skjevheten er så stor, har vi ikke plass til flere gater oppkalt etter menn om vi skal klare å snu denne trenden.

