Tida kan vere inne for å skifte yrke

Reiselivsbransjen vert kanskje aldri slik vi kjende den. Eg vil utfordre permitterte til å tenkje nytt.

Kan du bruke kunnskapen din i ein annan bransje i ein periode? spør fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav. Foto: Nikita Solenov (arkiv)

Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i Nav Hordaland

Det kan gå fleire år før reiseliv, servering og andre næringar på Vestlandet er tilbake på 2019-nivå. For deg som er ledig eller permittert, kan det løne seg å tenkje nytt om utdanning og bransje.

Fleire tusen menneske i Vestland fylke mista jobben eller gjekk ut i permittering nærast over natta då pandemien trefte oss. Ved utgangen av mars var over ti prosent av arbeidsstyrken i fylket utan jobb, mot knapt tre prosent i februar.

Etter ei positiv utvikling frå april til oktober ser no vi at tala aukar igjen. Mange bedrifter har mindre å gå på enn i vår, og fleire sektorar fryktar konkursar. Mange fagfolk kjenner på at dei kanskje ikkje kan kome tilbake til jobben dei er glade i, og utdanna til. Det gjeld til dømes kultursektoren, serveringsbransjen og ikkje minst reiselivet.

Aurland og Bergen er mellom dei kommunane kor mange er utan arbeid på grunn av den brå nedgangen i turistar.

Line Bjørkbom sa til E24 at utan deltidsjobben ville «ho gått på veggane». Nav-direktøren trur fleire kjenner seg att i den kjensla. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Nyleg kunne vi lese i BT og E24 om Line Bjørkbom, ein av 120 permitterte i taxfree-butikkane på Flesland. Ho fortel at ho saknar arbeidsmiljøet, dei travle dagane og møta med kundane. Bjørkbom seier til avisa at utan deltidsjobben som ho framleis har, hadde ho «gått på veggane».

Dette er nok ei kjensle mange kjenner seg att i, og som våre kollegaer på Nav-kontora ofte høyrer frå dei som har mista jobben eller slit med å få sin første jobb.

Mange års forsking slår fast at det ikkje er sunt å stå utanfor arbeidslivet når ein både kan og vil jobbe. Sjølv om langt frå alle arbeidsledige får helseplager, veit vi at risikoen for fysiske og psykiske problem aukar om ein går ledig over tid.

Det heng både saman med økonomiske bekymringar og med tap av det sosiale nettverket og identitetskjensla som følgjer av å ha eit arbeid å gå til.

Vi i Nav har særleg merksemd på dei langtidsledige, det vil seie dei som har vore utan arbeid i over eit halvt år. Vi ser med uro på at mange av dei som vart permitterte i mars, enno ikkje har kome tilbake i arbeid.

Ved utgangen av november var 6905 arbeidssøkjarar langtidsledige i Vestland.

Reiselivsbransjen er inne i ei spesielt krevjande tid. Smitteverntiltaka i Bergen og omland råkar bransjen hardt, og vi får melding om at mange verksemder kjempar for å halde det gåande. Bergen reiselivslag fryktar at ei rekke bedrifter kjem til å avvikle eller gå konkurs det neste halvåret.

Reiselivsaktørane har tru på framtida, men alt tyder på at det vil ta minst to år før inntektene og talet på tilsette kan vere tilbake på same nivå som før pandemien. Kanskje vert sektoren aldri heilt slik vi kjende den før mars 2020.

Den same tendensen ser vi i rapportar frå ei regional analysegruppe koordinert av Vestland fylkeskommune, der mellom andre Nav er med: I september 2020 fall talet på overnattingar i reiselivsbedriftene med 220.000 samanlikna med same månad i fjor.

Det er nesten ei halvering, som i stor grad heng saman med at dei utanlandske gjestane har mangla.

Analysegruppa viser til tal frå Verdens turismeorganisasjon (UNWTO), som reknar med at internasjonal turisme går ned med 70 prosent i år. For Vestland tyder det på ei halvering av inntektene i høve til i 2019. Dette er dramatisk både for samfunnet og for den enkelte som jobbar i hotell, transport, servering og andre næringar knytte til reiselivet.

Nyleg møtte eg representantar for reiselivsbedriftene i Bergen for å få vite meir om korleis situasjonen ser ut frå innsida. Eit av poenga eg noterte meg, var at mange tilsette ikkje ønskjer å byte bransje. Dei har gjerne lang erfaring frå hotell eller restaurant, er glade i faget sitt, stolte over arbeidsplassen og kunne ikkje tenkje seg ein kvardag utan kundane og kollegaene.

Det forstår eg godt. Jobben vert ein viktig del av oss når vi føler vi har hamna på rett hylle i livet.

Likevel vil eg utfordre deg som er permittert eller arbeidsledig til å tenkje gjennom om du kan utnytte denne usikre tida til å prøve noko nytt. Kan du bruke kunnskapen din i ein annan bransje i ein periode? Kanskje du kan fullføre eit halvferdig fagbrev eller ta ei vidareutdanning du har tenkt på lenge?

Om du gjer ei ærleg og realistisk vurdering – kor lang tid kan det ta før det er jobb til alle i det faget du ein gang valde, og korleis vil sjansane dine sjå ut?

Trass i tøffe utsikter for fleire næringar registrerte vi over 3000 nye, ledige stillingar i fylket i november. Det trengst mellom anna helsepersonell, fagfolk innan bygg og anlegg og folk med IT-kompetanse. Dersom du er permittert, kan du få dagpengar medan du tar utdanning.

Har du spesielle utfordringar med helse eller kompetanse, finst det støtteordningar som kan vere til hjelp for å kome i arbeid.

For oss i Nav er det viktig å ha oppdatert kunnskap om ulike bransjar slik at dei som vert permitterte eller oppsagde, raskt kan få informasjon om kva mogelegheiter som finst. Vi prioriterer også å halde kontakt med verksemder som treng folk eller kan tilby praksisplassar.

I haust har vi testa ut digitale karrieremesser i Bergen. Mange arbeidssøkjarar melder tilbake at dei set pris på å få informasjon og treffe arbeidsgjevarar medan dei sit heime i si eiga stove. Den 7. desember arrangerer vi ei ny digital messe kor ei rekke bransjar vert representerte.

Vi i Nav vil gjere vårt for å kople ledige og permitterte opp mot arbeidsgjevarar, utdanning og andre ordningar som kan hjelpe dei tilbake i arbeid. Eg vil oppmode deg som er i denne situasjonen eller fryktar å kome dit, til å vere aktiv og nytte alle mogelegheiter.

Vi må sjå i auga at det vil ta lang tid før arbeidsmarknaden er tilbake til «normalen».