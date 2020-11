Unnskyldninga som aldri kom

Publikum fortener ei unnskyldning frå Fredrik Solvang og NRK.

Programleiar Fredrik Solvang brukar akademisk usikkerheit som grunnlag for kritiske spørsmål, utan å understreka at akademisk usikkerheit er heilt normalt. Det er ei stygg journalistisk sklitakling, meiner medievitar Joachim Laberg. Foto: Vidar Ruud, NTB

Joachim Laberg Medievitar og lektor ved Nordahl Grieg vgs

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Vi vil gjerne beklage at vi skapte et inntrykk av at forskning til enhver tid gir klare og skråsikre svar, egnet for utvetydige politiske beslutninger. Vi vil også beklage at vi ga inntrykk av at mangel på en entydig og sterk årsakssammenheng mellom tiltak og ønsket effekt, betyr at tiltaket mangler forankring i forskningen. Vi legger oss flate.»

Slik kunne dei gjort det, NRK. Kanskje ikkje så brutalt, men noko liknande burde vera mogeleg å få til.

For ved å plukka ut einskilde tal og poeng, men oversjå andre tal og andre poeng i en FHI-rapport publisert i august, klarte Fredrik Solvang i Debatten førre tysdag å setja opp ei falsk motsetning mellom politikarar – her representerte ved Bent Høie (H) og Raymond Johansen (Ap), og fagfolk – her representert ved Solvangs eiga kritiske og selektive lesing av FHI-publikasjonar.

Medievitar Joachim Laberg er kritisk til Debattens handsaming av forsking. Foto: Privat

Les også BT på leiarplass: Regjeringa må gje folket tydelege meldingar

Å konstruera konfliktar der slike ikkje eksisterer, er dårleg journalistikk. God journalistikk er klargjerande, men resultatet denne gongen er tåkelegging. Ei orsaking overfor publikum hadde no vore på sin plass.

I staden får vi ein programredaktør som til kampanje.com er oppteken av å løfta fram verdien av kritikk og av å visa fram usemje.

Ja då, kritikkprinsippet er viktig. Det legitimerer journalistikken som granskande samfunnsaktør, og sikrar at journalistikken sitt publikum får viktig informasjon, også når nokon prøver å halda denne informasjonen skjult.

På same vis er det å setja partar opp mot kvarandre viktig, fordi det understrekar at det finst ulike syn og vurderingar i ei sak.

I NRK Debatten førre tysdag klarte Fredrik Solvang å setja opp ei falsk motsetning mellom Bent Høie og si eiga selektive lesing av FHI-rapporten, meiner innsendaren. Foto: NRK (skjermdump frå programmet)

Men kritikkidealet kan ikkje gå på kostnad av opplysingsidealet, for då har kritikkidealet ingen synleg nytte, og endar følgjeleg opp med å bli meiningslaust.

Og det er akkurat det som skjer i Debatten-sendinga, når Solvang framstiller akademisk usikkerheit som ei interessekonflikt mellom to personar, eller når han framstiller det å ha støtte i forsking som eit anten eller-spørsmål.

Akademisk usikkerheit er ein del av det som sikrar kvalitet i forsking. Og det handlar ikkje om at nokon meiner dette, medan andre meiner noko anna.

Det handlar ofte om at effektar og samanhengar er vanskelege å slå fast, fordi forholda gjerne er komplekse.

Sjølv i samband med noko så godt dokumentert som effekten av trening på helse, bruker FHI ord som «ser ut til å kunne påvirke». Når det gjeld effekten av influensavaksine, understrekar FHI at det avheng av ulike faktorar, og melder om ein effekt på «cirka 60 prosent».

Les også Misfornøyd seer: – Nei, Fredrik Solvang, dette trengte vi ikke!

Dette tyder ikkje at trening og vaksine er noko politikarar skal vera varsame med å tilrå. Tvert om er det rimeleg å tolka forskinga slik at tilrådingar om trening og vaksinar er riktig og lurt, trass i fleire usikkerheitsmoment.

Og ein del av politikarane sin jobb er jo koma med konkrete løysingar, også på komplekse problem, medan ein forskar ofte vil vera oppteken av å understreka usikkerheit knytt til bastante konklusjonar. I alle fall der slik usikkerheit eksisterer.

Dette burde NRK og Solvang også vera opptekne av å forklara. Til dømes kunne dei ha understreka at «[m]anglende vitenskapelig dokumentasjon av effekt betyr ikke nødvendigvis manglende effekt, men i første rekke manglende dokumentasjon», sidan det står i FHI sin eigen rapport.

Nærare bestemt den same rapporten som Solvang elles siterer frå.

Solvang har sjølvsagt rett i at det er viktig å etterspørja dokumentasjon når politikarar spår effektar av tiltaka sine. Og kanskje særleg når dei same politikarane forsøker å legitimera eigne synspunkt ved å visa til nettopp forsking.

Men ein journalist forsømer informasjonsidealet og gjer skam på kritikkidealet, dersom vedkomande ikkje samstundes formidlar vidare at usikkerheit er heilt vanleg innanfor akademia, samt at implementering av politiske tiltak på den eine sida og forsking på den andre, ikkje alltid kan vurderast med same målestokk.

Journalisten bør då gjera det journalistar elles forventar av andre som dummar seg ut: Legga seg flat og beklaga.

Om rolleforståing, media og aktørar

Knut Magnus Berge, redaktør i NRK nyheter. Foto: Foto: Anne Liv Ekroll, NRK

Medievitar Joachim Laberg meiner NRK bør be om orsaking for å ha stilt helseministeren kritiske spørsmål om innføring av reglar om munnbind i Oslo. Det kjem vi ikkje til å gjere.

Joachim Laberg refererer til Debatten 26. oktober og meiner «ei orsaking overfor publikum hadde no vore på sin plass». Han hevdar NRK underspelar at det finst «akademisk uvisse» om t.d. innføring av munnbind.

Vel, det har i månadar vore brei dekning i media av diskusjonen mellom Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringa. Det har vore ein diskusjon om nettopp det faglege grunnlaget for tiltaka. Frå stenginga av skulane i vår, til effekten av eventuelt å innføre munnbind. Om dilemma regjeringa står i når den skal fatte vedtak i uvant terreng, og uvissa i denne nye situasjonen.

Dette er ein diskusjon alle har ønskt velkomen, inkludert folkehelseinstitutt og helseminister. Slik det skal vere i eit ope demokrati, og der ei av media sine oppgåver er å gå gjennom dei tiltaka som blir innførte.

I Debatten spurte Fredrik Solvang helseminister Bent Høie om ikkje det vitenskaplige grunnlaget for å innføre reglar om munnbind i Oslo var svakt, og viste til at FHI meiner nettopp det. Helseministeren svarte at FHI har stilt seg bak innføringa av munnbind i Oslo.

I eit intervju i Dagbladet vart FHI-direktør Camilla Stoltenberg beden om å oppklare:

«I Debatten hadde begge rett. Det er riktig at Folkehelseinstituttet mener at kunnskapsgrunnlaget er svakt, men det er ikke spesielt for tiltak om munnbind. Samtidig er det riktig at vi har anbefalt munnbind, og fortsetter å gjøre det».

Med andre ord: Fredrik Solvang har gjort jobben sin ved å stille spørsmålet, helseministeren har gjort jobben sin ved å svare.

Knut Magnus Berge, redaktør i NRK nyheter