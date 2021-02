Derfor bør eksamen avlyses

Vi kan ikke ignorere hvor ujevne forholdene er for elevene nå.

Vi kan ikke basere eksamen på de flinkeste og mest selvstendige elevene, mener Elise Johnsrud Høyland. Foto: Privat

Elise Johnsrud Høyland Elev på andre trinn, Bergen Katedralskole

Det vil være blodig urettferdig å arrangere en tilnærmet normal eksamen dette skoleåret, slik Siren Bjorøy skriver at hun ønsker i BT 04. februar. Som alt annet, har også skolehverdagen blitt totalt annerledes i situasjonen vi står i.

Jeg mener det vil være uansvarlig av regjeringen å overkjøre elevene basert på et prinsipp om at man skal ha eksamen, koste hva det koste vil. Jeg tror det kan få store konsekvenser for mange elever om det blir slik.

Personlig er jeg heldig. Jeg kan fint jobbe med skole hjemmefra. Jeg har gode ressurser i mine foreldre, som begge er lærere, og gode klassekamerater som holder kontakten selv om vi ikke har sett hverandre fysisk over lengre tid.

Dette er et privilegium, og vi må på ingen måte ta for gitt at det er slik alle har det.

Ja, det ligger et ansvar på oss videregående elever om at vi må være selvstendige og ha kontroll på egen læring, men dette ansvaret er basert på at man har ressursene tilgjengelig. Mange elever sliter med å få den lille nødvendige hjelpen de trenger når de ikke kan være på skolen. Å få jobbe et sted med arbeidsro, som på skolebiblioteket, er en viktig del av dette.

Elever med søsken som også har hatt hjemmeskole og foreldre med hjemmekontor, eller som kanskje ikke har jobb engang, får ikke nødvendigvis den roen de trenger til å få gjort skolearbeidet i tilfredsstillende grad.

Mange elever får ikke den roen de trenger til å få gjort skolearbeidet, tror innsenderen. Illustrasjon: NTB / Shutterstock / illustrasjonsfoto

Selvfølgelig bryr lærerne seg. Men det er mye vanskeligere for dem å oppdage elevenes problemer gjennom skjermen. Mange har klassevenner som hjelper, men det er også mange som sliter med å passe inn i «gjengen», og som ikke har knyttet gode vennskap. Disse sliter.

Å føle på ensomhet og utestengelse bidrar ikke akkurat til arbeidslyst, spør du meg.

Å sammenlikne hjemmeskole for videregående elever med hjemmekontor for en bankbedrift, blir feil. Voksne mennesker som får betalt for sine arbeidsoppgaver, har i utgangspunktet høyere motivasjon og ansvarsfølelse enn en 16-17-åring som skal levere inn en norskoppgave.

Eksamen skal være nøytral og rettferdig, og i en normal situasjon ville den vært et godt mål på elevenes kompetanse. Problemet er bare at situasjonen er så fryktelig unormal. Ikke bare sliter mange med lite motivasjon, distraksjonene ligger også nærmere når man ikke har en lærer i rommet som kan se om du sitter på telefonen eller gjør det du skal.

Dette er ikke noe vi vokser av oss eller nødvendigvis er «gamle nok» til å ha full kontroll på, det er slik hjernen vår fungerer.

Vi elever er ikke «for dumme» til å ta eksamen. Det har vi aldri vært, og det er heller ikke poenget. Jeg ønsker heller ikke å avskaffe eksamen, men når forholdene er så ujevne som de faktisk er nå, så kan det ikke ignoreres. For noen, som elever på spesielle linjer, bør man kanskje lage spesielle løsninger, men det blir altfor enkelt å skjære alle over én kam.

Realiteten er at vi ikke kan basere vurderingen på de flinkeste og mest selvstendige elevene, og derfor bør eksamen avlyses.