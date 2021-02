Er store rumper uønsket i norsk natur?

Industrien er problemet, ikke kvinnene.

Når vi ikke finner et eneste ytterplagg som passer, er det lett å tenke at det er noe galt med oss. Det er det ikke, skriver Nathalie Fosso Lilletvedt. Foto: Privat

Nathalie Fosso Lilletvedt Nesttun

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Musikkvideoer og reklameplakater hyller dem, men i butikker som selger turklær kan det oppleves det som at vi med store rumper ikke skal få delta i friluftslivet. Størrelsene på merkelappene blir kanskje større, men plaggene blir mindre og mindre.

Ingenting er mer norsk enn ordtaket «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær», men hva gjør det med motivasjonen og psyken til oss kvinner når dårlige klær virker å være eneste tilgjengelige alternativet?

Jeg lengter etter lange søndagsformiddager i skiløypene og en fjelltur midt i uken, men dessverre virker det som friluftslivet ikke er for alle.

Les også Kroppen er stort sett ei personleg greie. Men så kjem sumaren. Og kroppen vert offentleg.

«At kvinner i Norge er misfornøyde med egen kropp, er i dag så vanlig at fenomenet har fått navnet ’normativ misnøye’. Det er altså uvanlig å finne en kvinne som er fornøyd med eget utseende», skriver Carina Elisabeth Carlsen.

«Jeg lengter etter lange søndagsformiddager i skiløypene, men dessverre virker det som friluftslivet ikke er for alle», skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke

Kanskje har du, som jeg, gått fra sportsbutikk til sportsbutikk på jakt etter turklær og prøvd plagg etter plagg, bare for å gå tomhendt hjem. Kanskje tanken «det er noe galt med meg» har slått deg også.

Det er lett å gå den veien når vi ikke finner et eneste ytterplagg som passer. Det er ikke lett å finne fine klær som passer til hverdagsbruk, men tur- og treningstøy virker å ha sin egen ekstreme, motivasjonsdrepende størrelsesguide.

Les også – Jeg kommer ikke til å angre på at jeg ikke slanket meg mer når jeg ligger på dødsleiet

Men det er ikke deg. Det er størrelsene og industrien det er noe galt med! Det finnes merker og butikker som har utvidet størrelsesutvalget sitt, men flere X-er på merkelappen er ikke mye trøst når de ikke gjenspeiler virkeligheten.

Buksene i mitt klesskap har gjennomsnittlig størrelse 42. Mitt siste tapre forsøk på å finne en turbukse var to modeller fra 123friluft.no i størrelse 46/3XL. De kom ikke engang over lårene. Skuffelsen ble enda større da min mann prøvde buksene på og de passet ham ganske bra. Han har herrestørrelse medium. Hva baserer aktører som 123friluft.no størrelsene sine på?

Flere X-er på merkelappen er ikke mye trøst når de ikke gjenspeiler virkeligheten, skriver innsenderen. Foto: RICK WILKING / NTB

Kroppspress rammer alle kjønn, men statistikken viser tydelig at det rammer kvinner hardest: Rundt 50.000 norske kvinner har til enhver tid en spiseforstyrrelse, ifølge FHI. Det viser tydelig at kroppspress er et problem som stikker dypt i samfunnet, og at vi blir mer opptatt av å passe klærne enn at klærne skal passe oss.

Jeg vil slå et slag for mine medkvinner: Det er industrien det er noe galt med, ikke oss. Kanskje er det rett at det ikke finnes dårlig vær, bare dårlige klær, men dårlige klær finnes det til gjengjeld rikelig av.