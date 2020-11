Uberettiget negativt om vedfyring

Bergenserne kan fyre i vei med rentbrennende ovn.

Nye, rentbrennende ovner har gitt en reduksjon på 90 prosent på de mest vesentlige utslippene, ifølge Per Gunnar Alfheim, redaktør i Varmenytt. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Per Gunnar Alfheim Ansvarlig redaktør i Varmenytt

BT går den 18. november til angrep på vedfyring. Den 19. november fulgte de opp saken i lederen. Dette er ikke greit, hverken for næringslivet, eller for de som nyter vedfyring.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) sier at overgangen til rentbrennende ildsteder kanskje ikke har virket etter hensikten. Kommunene kan ha sløst bort store penger til panteordningen for ikke-rentbrennende ildsteder.

Samtidig innrømmer NILU at det er usikkert å fastslå at utskiftningen til nye, rentbrennende ildsteder ikke betyr noe positivt, «når det er så mange variabler som påvirker svevestøvproblematikken».

Ja, nettopp!

Som ansvarlig redaktør for et skandinavisk fagblad i denne bransjen, på 38. året, mener jeg følgende om dette:

Når konklusjonen er så usikker, blir dette fokuset feil. Timingen er elendig, med tanke på korona. Ildstedsbransjen og vedbransjen sysselsetter anslagsvis mer enn 4000 mennesker, ifølge Norsk Varme. Alle disse får lagt stein til byrden.

I 1998 ble det innført nye miljøkrav til ildsteder. Det førte til reduksjon på 90 prosent på de mest vesentlige utslippene. NILU mener at det kanskje blir oppspist av økt bruk.

Fyringsmønsteret endrer seg neppe veldig ved at folk skifter til et mer effektivt ildsted. Og gevinsten må bli betydelig med så stor reduksjon, uansett.

Vi ser dette i en tabell laget av Norsk Energi. Der er det tatt med elleve typer forurensningsutslipp fra ulike oppvarmingsalternativer. De nye, rentbrennende ildstedene scorer svært mye bedre på de aller fleste og viktigste utslippene.

Svevestøv, det vil si partikulært materiale med diameter mindre enn 2,5 mikrometer (PM 2,5 ), er redusert fra 20,9 gram pr. kilo for de gamle ildstedene til 2,5 gram pr. kilo for de nyeste rentbrennende ildstedene.

Vedfyring bidrar til den lokale luftforurensningen i Bergen, men det er omdiskutert hvor mye. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

All logikk tilsier at dette må monne mye. Antall kartlagte ikke-rentbrennende ildsteder i 1997 i Bergen kommune var 39.170. Kommunen har satt av 50 millioner kroner på panteordningen og hadde i oktober brukt 25 millioner av disse. Totalt kan 10.000 ovner byttes ut.

Med de rentbrennende ovnene er vedforbruket halvert. Dermed sparer kundene penger på ved etter å ha byttet ut ovnen.

Og alle har råd til å skifte, BT. «Et nytt rentbrennende ildsted, koster gjerne flere titalls tusen kroner», skriver avisen. Det kan koste det. Men de finnes også til 5000 kroner. Da dekker jo kommunens støtteordning gildet, bortsett fra monteringen.

Fyr i vei uten dårlig samvittighet!