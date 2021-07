Oljeeventyret er ikkje over!

Skal Vestlandet vere ein slagkraftig motpol til Austlandet, må vi stå opp for olja.

Dessverre har vi ei stadig meir oljenaiv venstreside i norsk politikk, skriv innsendarene. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB

Ove Trellevik Stortingsrepresentant for Høgre i Hordaland

Olve Grotle Stortingskandidat for Høgre i Sogn og Fjordane

I ei fersk undersøking seier seks av ti nordmenn at Noreg ikkje bør slutte å leite etter meir olje og gass. Det er bra for Vestlandet, og bra for landet.

I over femti år har olje og gass vore berebjelken for den norske velferdsstaten. Olje- og leverandørindustrien bidreg direkte og indirekte med om lag 200 000 arbeidsplassar over heile landet. Inntektene er med på å finansiere skular, sjukehus og infrastruktur over heile landet.

Det har gjort den til den viktigaste næring vår, og det kjem den til å vere i lang tid framover òg. For samtidig som vi må omstille oss, må vi kunne bruke kunnskapen vi har i næringa til å utvikle oss framover.

Oljebransjen kjem til å vere vår viktigaste næring i lang tid framover, skriv Olve Grotle (til h.) og Ove Trellevik frå Høgre. Foto: Privat

Vestlendingen har mykje å skryte av, og olje- og gassnæringa er ein av dei viktigaste tinga. Slik vil det vere framover òg, ettersom næringslivet er heilt avhengig av teknologien og innovasjonen som kjem frå næringa.

Skal Vestlandet vere ein slagkraftig motpol til Austlandet, må vi stå opp for olja. Dessverre har vi ei stadig meir oljenaiv venstreside i norsk politikk.

Arbeidarpartiet, som vanlegvis har stått for ei fornuftig linje, er no stadig meir vinglete. Dei skal samarbeide med SV, MDG og Raudt, som alle vil stoppe all oljeleiting.

Eit gjennomslag for denne politikken vil bety at teknologien og innovasjonen i det grøne skiftet blir sett mange steg tilbake. I tillegg vil det blir eit hardt slag for mange distriktskommunar som i dag er heilt avhengig av industrien.

Å gjere tusenvis arbeidsledige i den mest lønsame næringa vi har, er toppen av naivitet. Det er på tide at vi snakkar opp næringa som har gjort landet til ein så god stad å bu. Næringa som gir oss ny teknologi, og ikkje minst: Skal ta oss inn i det grøne skiftet.

Alle som jobbar i olja skal vere stolte, for dei er med på å sikre oss for framtida. For sjølv om den oljenaive venstresida kanskje trur det, er ikkje oljeeventyret over.