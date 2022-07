Cruiseturismen koster mer enn den smaker

Det er på høy tid å ta debatten om cruiseindustriens bærekraft og bidrag til overturisme.

«Cruise har vært elefanten i rommet i reiselivet i mange år», mener innsenderen.

Hilde Charlotte Solheim Tidligere reiselivsdirektør, Bærum

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Om jeg har en uhøflig gjest hjemme, som går inn med møkkete sko og ikke trekker ned etter seg på do, inviterer jeg ikke vedkommende igjen.

På samme måte har både BT-kommentatorer, andre bergensere og innbyggere i eksempelvis gamle Stavanger, all mulig rett til å ytre seg om det, hvis cruiseturismen, en gjest langs vår kyst, oppleves som en belastning i deres lokalmiljø.

Debatten bør selvsagt være nyansert og saklig, men også prinsipiell og ta inn over seg at cruise har vært elefanten i rommet i reiselivet i mange år.

Hilde Charlotte Solheim er tidligere reiselivsdirektør i NHO Reiseliv og har jobbet i Hovedorganisasjonen Virke med ansvar for norsk reiseliv og reiselivspolitikk.

Ingen lokalsamfunn har bruk for turisme som koster mer enn den smaker. Det er så enkelt som å se på nytten av turismen, i form av økonomisk verdiskaping, kulturell verdi (folkeliv, stolthet, omdømme og trivsel), og veie denne opp mot belastningen ved den samme turismen.

Turister som bor på land, bidrar til mange ganger høyere verdiskaping pr. gjest enn en cruiseturist på et stort skip. De kjøper overnatting, mat og drikke og mange andre varer og tjenester av lokalt næringsliv. Omsetning pr. gjest varierer pr. segment, type turist og nasjonalitet.

Les også Innlegget fra Bergen Havn: Cruiseturistar som pariakaste

Men generelt er cruiseturisme preget av å lett bidra til overturisme, gi lav gjennomsnittlig økonomisk omsetning for lokalsamfunnet pr. gjest, ha meget høye klimautslipp og en svært skjevt fordelt omsetning lokalt.

Mange bedrifter tjener ingenting på at byen deres er full av disse gjestene, kanskje så full at andre gjester med mer åpen lommebok velger å dra et annet sted.

Mer økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig turisme – som kulturturister, kulturarvs- og matinteresserte – vil typisk ikke ønske å dra til en destinasjon som får kvaliteten på produktet svekket av overturisme.

Ulikheten mellom cruisenæringen og reiselivet på land er grotesk. Dette gjelder for eksempel kostnader til varer og tjenester, skatt, avgift og kostnader knyttet til myndighetskrav og personal, inkludert etterlevelse av norske tariffavtaler.

Likevel skal altså Bergens hoteller og restauranter sitte og se cruise markedsføre og selge produktet Bergen, i konkurranse med de landbaserte bedriftene i reiselivet.

Det er interessant at folk synes dette er fair konkurranse. Folk klager over kostnadsnivået i Norge, men de fleste mener folk skal ha en lønn og leve av, anstendig arbeidsuke og lønnet ferie.

Det er ikke logisk å satse tungt på en type turisme som ganske få tjener på, mener innsenderen.

Alle destinasjoner må på et tidspunkt analysere hvilke gjester de har, hva de bidrar med til destinasjonen og hva slags aktivitet man ønsker å satse på å få mer av.

Det finnes ingen logikk i å satse særlig tungt på en type turisme som ganske få tjener på, som fører til mye slitasje og belastning lokalt, og som har et elendig klimaavtrykk. Dette er det nok bred enighet om i reiselivet.

Men sjekker man kommentarfeltet til debatten som pågår i BT på Facebook, er det mange som helt overser kost/nytte-perspektivet og anklager BTs kommentatorer for å være surmagede.

Les også Innlegget fra cruise-topper: «BT mobber cruisenæringen»

Er det typisk norsk å mene det henger på greip å selge indrefileten av reiselivsproduktet vårt på billigsalg til dem som betaler minst? Er vi så usikre på egen verdi at vi er glad bare folk kommer?

Om man er så heldig at man kan velge, slik Bergen åpenbart kan, hvorfor ikke skumme fløten og gi landbasert kvalitetsturisme forrang og prioritet? Det kan gi optimal verdiskaping med et mer skånsomt avtrykk og gjøre det mulig å bevare de unike kvalitetene ved Bergen for lokalbefolkningen, andre gjester og ikke minst for fremtidige generasjoner.

Et slikt veivalg ligger utenfor det en havn, som har som oppgave å tilrettelegge én spesifikk infrastruktur – og er blant de få som garantert tjener penger på cruiseturisme – har forutsetninger å mene altfor mye om. Ikke minst hvis de taper havneavgift på det og knapt er habile.

Det er på høy tid å ta debatten om cruiseindustriens bærekraft og bidrag til overturisme, og gjøre et veivalg i norsk reiseliv.

Derfor er det selvsagt svært riktig og viktig at BT og mange andre tar denne debatten.

En lengre versjon av innlegget ble først publisert på Facebook.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.