«F**k nynorsk» er frustrasjon over tvangsnynorsk

Det er gammel lærdom at tvang fører til motvilje.

I 2018 møttes Arve Waage (til v.) fra Bokmålsforbundet og Peder Lofnes Hauge, som i dag er leder i Noregs mållag, til BT-debatt om nynorsk. I midten BTs programleder, Anna Magnus.

Arve Waage Viseformann i Bokmålsforbundet

I BT 25. august har leder i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, et innlegg hvor han hisser seg opp over en brosjyre utgitt av Fremskrittspartiets ungdom. Brosjyren har et bilde av Ivar Aasen med nynorsk ordliste og påskriften: «F**k nynorsk».

Brosjyren er et uttrykk for den frustrasjon mange bokmålsbrukere føler overfor den tvangsnynorsk de er utsatt for, i skolen, i staten, i kommuner og fylkeskommuner.

Hauge viser til den nye språkloven som fastslår at det offentlige har et særlig ansvar for å fremme nynorsk som det minst brukte språket.

Grunnen til at nynorsk er minst brukt, kommer av det enkle faktum at knappe 90 prosent av den norske befolkning har brukt sin demokratiske rett til å velge bokmål, ifølge Skattedirektoratets språkstatistikk. Blant den yngre befolkning finnes det knapt nok nynorskbrukere.

Bokmålsforbundet innhentet språkstatistikk fra landets ti universiteter våren 2021. I snitt var bare 2,8 prosent av studentene nynorskbrukere. Selv ved det universitet som målfolk ynder å betegne som «nynorskuniversitet» dvs. UiB, var nynorskandelen bare 7,59 prosent, for øvrig nesten en halvering på ti år.

Ikke desto mindre er universitetene i henhold til loven pålagt å bruke mellom 25 og 75 prosent nynorsk. Det må være tillatt å spørre av hensyn til hvem? Både dagens mållov, og den nye språklov, som først trer i kraft fra nyttår, er helt i utakt med den språklige virkelighet. Man kan bli frustrert av mindre.

Tvangsnynorsk i det offentlige er imidlertid ikke noe nytt. Tvunget skriftlig sidemål ble innført i skolen allerede i 1907. Tvangskvotering av nynorsk i staten ble innført ved Målloven av 1930.

Siden har det bare ballet på seg. Man har opprettet det ene «nynorsksenter» etter det annet, og pøst inn utallige millioner inn i all slags nynorsktiltak. Men intet hjelper. Det har trolig aldri vært færre – frivillige – nynorskbrukere enn i dag.

Det er gammel lærdom at tvang fører til motvilje. I motsetning til dagens ledelse i Noregs Mållag, forsto Ivar Aasen dette. Allerede i 1853 skrev han: «Denne nye Sprogform (dvs. nynorsk), skulle aldeles ikke paabydes eller paanødes, man skulle oppmuntre til dens Brug, men ellers lade Enhver bruke det Nye eller Gamle etter eget Godtbefindende».

Dette er ord Lofnes Hauge bør legge seg på hjertet.