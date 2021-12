Er Bryggen «berre ein kai framfor nokre verna hus»?

Vi må vite hva vi snakker om.

Norge er forpliktet til å ivareta og beskytte verdensarvstedene. Det er ikke grunnlag for å forhandle om dette på lokalt nivå, mener innsenderen.

Siri Skjold Lexau Professor emerita i kunst- og arkitekturhistorie, UiB, styremedlem i Icomos Norge, medlem av fagutvalget i Stiftelsen Bryggen

Uansett hva som blir det endelige trasévalget for bybane til Åsane, viser de siste dagers kommentarer og BTs dekning av bybanesaken at det rett og slett er nødvendig med litt folkeopplysning.

Gamle gubber og gubinner kan nok være nostalgikere, men noen ganger har de også en forpliktelse til å levere verdier videre til etterslekten. Kulturminnevernets gudfar John Ruskin sa det allerede i 1849: «It is no question of expediency or feeling whether we shall preserve the buildings of past times or not. We have no right whatever to touch them. They are not ours.»

Bryggen i Bergen ble oppført på Unescos World Heritage List i 1979 i henhold til «kulturelt kriterium iii», som viser til et sted som «bærer et enestående, eller i det minste sjeldent, vitnesbyrd om en kulturell tradisjon eller om en levende eller utdødd sivilisasjon».

Siri Skjold Lexau er styremedlem i Icomos Norge (rådgivende organ for Unesco) og medlem av fagutvalget i Stiftelsen Bryggen.

Unesco legger vekt på at stedet representerer en sosial organisering og illustrerer hvordan de hanseatiske kjøpmennene på 1300-tallet utnyttet plassen i sin del av byen, samt at den er en type nordlig «fondaco» (kombinert handelsdepot, bolig og ghetto for utenlandske kjøpmenn) som ikke finnes noe annet sted i verden.

Bygningene har forblitt en del av bylandskapet og bevarer minnet om en av de eldste handelspostene i Nord-Europa. Forbindelsen mellom bryggegårdene og sjøfronten var også en essensiell del av aktiviteten på Bryggen, en historie som i dag allerede er usynliggjort av tett trafikk på tvers.

Et verdensarvsted kommer selvfølgelig ikke på listen fordi det «til sjuande og sist berre er ein kai framfor nokre verna hus», som Gerd Margrete Tjeldflåt skrev i en kommentar i BT 30. november. Eller fordi det er «fint», som Marianne Mathiesen skrev i BT 1. desember. Det må representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø som kan fortelle noe om jordens eller menneskenes historie.

Et uomtvistelig krav er at stedet har en «outstanding universal value», og det har altså Bryggen i Bergen. Verdensarvsteder har betydning for menneskeheten, noe som er større enn lokale, pragmatiske problemstillinger. Det påhviler derfor de som skal forvalte kulturminnet et stort ansvar.

Verdens kultur- og naturarvsteder vedlikeholdes av Det internasjonale verdensarvprogrammet og forvaltes av Unescos verdensarvkomité. Komiteen stiller krav om at verdensarvområder skal vernes. Med andre ord er Norge som medlem i verdensarvkomiteen, forpliktet til å ivareta og beskytte verdensarvstedene. Det er ikke grunnlag for å forhandle om dette på lokalt nivå.

Spørsmålet er om bybane over Bryggen med all den infrastruktur dette innebærer, medfører at den enestående, universelle verdien blir skadelidende. Hensynet til umistelige kulturminner har ingen tidsbegrensing og representerer derfor en kontinuerlig, overordnet forpliktelse uansett hvilket prosjekt som skal realiseres.

I tillegg til en rekke andre kriterier er dette bakgrunnen for de omfattende utredningene som er gjort, noe som viser at begge de foreliggende traséløsningene belaster kulturlagene i Bergen på en uakseptabel måte. Det ligger derfor mye arbeid foran både for fagfolk og politikere, men vi må vite hva vi snakker om.