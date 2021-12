Kvinners behov for transport blir glemt

Menns reisemønster har formet samferdselspolitikk og utbygginger.

Bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i transportsektoren er en forutsetning for mer inkluderende og bærekraftig transport og mobilitet, skriver Marianne Weinreich.

Marianne Weinreich Market Manager, Ramboll Smart Mobility

Samferdsels- og mobilitetsplanlegging er ikke, som mange tror, kjønnsnøytral. Forskning viser at kjønn er blant det mest avgjørende for valg av transportmetode.

I Rambøll Smart Mobility bestemte vi oss for å undersøke og kaste lys over disse forskjellene, spesielt fordi dette perspektivet ubevisst blir neglisjert i en mannsdominert samferdselssektor.

Vi samlet inn data fra syv hovedsteder – Oslo, Helsingfors, Stockholm, København, Berlin, Delhi og Singapore – og studerte dem fra et kjønnsperspektiv. Hvilke transportmidler bruker menn og kvinner? Hvordan er reisemønsteret? Og hvilke preferanser og bekymringer finnes?

Menn kjører i større grad enn kvinner bil, sykler og bruker nye mobilitetstilbud som bildeling, samkjøring, sykkeldeling og elsparkesykler, ifølge undersøkelsen til Rambøll.

Resultatene våre samsvarer med eksisterende forskning. Kvinner går og bruker kollektivtransport, spesielt buss, mer enn menn. Menn kjører i større grad enn kvinner bil, sykler og bruker nye mobilitetstilbud som bildeling, samkjøring, sykkeldeling og elsparkesykler. Men når sykkelveiene er trygge og sammenhengende, som i Danmark og Nederland, er sykkelandelen lik for menn og kvinner.

Siden kvinner i større grad jobber deltid, og fremdeles står for størstedelen av ubetalt omsorgsarbeid, ser vi også forskjeller i reisemønstre. Kvinner har i større grad flere, korte turer mellom ulike steder, hvor de gjerne bærer på matvarer eller følger barn eller eldre familiemedlemmer.

Tradisjonelt er det menns reisemønster og pendlerbehov som har lagt føringer for samferdselspolitikken. På bildet det såkalte «spagettikrysset» i Bergen sentrum.

Menns reiser er i større grad lengre, men alene og primært til og fra jobb. Og det er menns reisemønster som over tiår har formet samferdselspolitikk og utbygginger. Noe som betyr at transportløsninger ikke tilfredsstiller behovet til dem som har behov for mange, korte turer utenfor rushtiden.

Kollektivknutepunkt og stasjoner er ofte ikke designet for personer som reiser med barn til fots eller i barnevogn. Det samme gjelder nye mobilitetsløsninger som bil- og sykkeldeling, hvor det sjelden er barneseter eller at tilbudet rett og slett ikke finnes der kvinner trenger dem.

Reisemønsteret til menn og kvinner er ulikt, ifølge rapporten fra Rambøll.

Våre funn viser også at kvinner, på tvers av kontinent, peker på frykt for trakassering og overfall som en bekymring når man går eller bruker offentlig transport, spesielt på nattetid.

Strategiene for å håndtere denne frykten er også nærmest identisk; bilnøkler i hendene, fiktive telefonsamtaler, sette seg nær sjåføren eller andre kvinner og å unngå ventetid for korresponderende avganger, selv om det betyr lengre reisetid.

Men når trygge sykkelruter er tilgjengelig, er kvinner svært motivert for å sykle siden det passer deres behov for flere, korte turer. Og når man sykler på kvelden, føler kvinner seg myndiggjort og sterk på en sykkel.

Alt dette og mer til finnes i rapporten «Gender and smart mobility», hvor målet er å bidra til brobygging på tvers av kjønn i samferdsels- og mobilitetsplanlegging.

Slik kan vi unngå at manglende innsikt i kjønnsforskjeller i transportmønstre hindrer gode løsninger.

For å sikre dette har jeg fem råd:

Vurder konsekvensen av enhver planlagt handling, lovgivning, politikk eller programmer for både kvinner og menn på alle områder og på alle nivåer. Inkluder innsamling og analyse av kjønnsoppdelte data i planlegging og design. Studer, analyser og inkluderer data om brukerbehov, utfordringer og bekymringer i planlegging og tjenestedesign. Bare ved å forstå innbyggernes behov kan vi skape virkelig like transportsystemer og mobilitetstjenester. Ikke gjør kvinner til ofre, men inkluder sikkerhet i utformingen av løsningene – ikke som et tillegg for å imøtekomme kvinner som en gruppe med spesielle behov, men som en integrert del av prosjektet eller løsningen. Iverksette spesifikke og målrettede tiltak for å imøtekomme og inkludere kvinner på alle nivåer i transportsektoren. En bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i transportsektoren er en forutsetning for en mer likeverdig, trygg, inkluderende og bærekraftig transport og mobilitet.