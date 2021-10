Etterlyst: Politikere som tør!

Bergindustrien trenger forskning og forutsigbarhet.

Norsk Bergindustri etterlyser politikere som tør fremsnakke næringens betydning for det grønne skiftet. Bildet er fra Gudvangen Stein og Anortosittgruve.

Anita Helene Hall Generalsekretær i Norsk Bergindustri

I skrivende stund forhandler Ap og Sp om ny regjeringsplattform. Den nye plattformen bør reflektere det faktum at omstillingen til en bærekraftig verden forutsetter økt leting og utvinning av geologiske ressurser og at Vestlandet er en del av løsningen!

Norsk Bergindustri etterlyser politikere som tør og vil fremsnakke næringens uvurderlige betydning for det grønne skiftet og vårt moderne samfunn.

Hvis våre klimaambisjoner skal realiseres, bør ny regjering tilrettelegge for ytterligere vekst i regionen. Mineralstatistikken for 2020 viser at Vestland er fylket i Norge med størst økning i antall årsverk i mineralnæringen, men potensialet er mye større.

«I en tid hvor verden skriker etter fornybare energiformer som ikke påvirker klimaet, vil Vestlandet være en viktig bidragsyter», skriver Anita Helene Hall.

Her følger noen forslag til hvordan næringen kan blomstre videre:

Den geofysiske kartleggingen av Norge bør fullføres, slik at vi får en bedre kunnskap om områder med viktige ressurser.

Markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekt er krevende. Vi anmoder ny regjering om å legge til rette for etablering av et statlig investeringsfond/selskap.

Det bør etableres et offentlig finansiert forskningsprogram for bergindustrien, der bransjen og relevante fagmiljø samarbeider om å utvikle teknologi og metoder for fremtidens miljøvennlige mineralnæring.

En ny regjering bør også legge til rette for at norsk naturstein i større grad kan benyttes ved oppføring av offentlige bygninger, monumenter og utearealer.

EU utarbeidet en handlingsplan for kritiske råvarer i fjor høst. Norge bør følge etter i samme spor.

Forutsigbarheten må styrkes, offentlige aktører må samordne seg og saksbehandlingstiden må reduseres kraftig for tillatelser til mineralutvinning.

Byggeklossene i en smart og grønn verden er nye og mer sjeldne metaller og mineraler, som vil inngå i dagliglivets nye høyteknologiske løsninger. I dag dekker solenergi og vindmøller kun rundt tre prosent av verdens energibehov, mens vannkraft dekker omtrent syv prosent. Dersom disse skal kunne erstatte energien produsert fra olje, gass og kull og fra atomkraft, står vi ovenfor en ny «steinalder».

Vi vil f.eks. trenge 90 ganger mer aluminium og 50 ganger mer jern, kobber og ren kvarts for å kunne lage nok solceller og vindmøller (kilde: NGU).

I en tid hvor verden skriker etter fornybare energiformer som ikke påvirker klimaet, vil Vestlandet være en viktig bidragsyter. Forekomsten i Engebøfjellet i Naustdal er bare ett eksempel. Vi setter vår lit til politikere som tør og vil!