Styrk Bergen som kulturby for barn og unge

Ikke la en privat hotellkjede kjøpe denne unike bygningen.

Bergen kommune vil selge Strømgaten 1 i Bergen sentrum, og hotellkjeden De Bergenske ønsker å overta. Det mener Ann Kristin Ramstrøm er en dårlig idé.

Ann Kristin Ramstrøm Vara til Bergen bystyre for SV

Byrådet foreslår å selge den gamle ærverdige Bergen tekniske skole, som sto ferdig i 1876. La oss heller holde bygningen i kommunalt eie, og endelig satse på et skikkelig kulturhus for alle barn og unge i Bergen.

Bergen kulturskole og Bergen Offentlige Bibliotek er sprengte på kapasitet og utnytter alle krinkler og kroker i sine bygg og lokaler for å tilby kulturtilbud av ypperste kvalitet. Ungdomshuset 1880 er lite og fortjener større lokaler.

«La oss skape en ny møteplass som skal styrke Bergen som kulturby for barn og unge», skriver Ann Kristin Ramstrøm om Strømgaten 1.

De fleste politiske partier er enige om at det er viktig å legge til rette for at barnefamilier bosetter seg i Bergen sentrum. Det er jo ingen overraskelse at barna i disse barnefamiliene, og barna som bor i de sentrumsnære bydelene, blir ungdommer en dag, og jeg mener at ungdommen fortjener gode kulturtilbud og møteplasser i sentrum.

I dag foreslår jeg at all gode (politiske) krefter samler seg om følgende vedtak: Bergen kommune forblir eier og utvikler bygningen og uteområdet.

Vi skaper et sambrukshus yrende av skaperglede, mangfoldige kunstneriske uttrykk, involvering og vennskap. La oss skape en ny møteplass som skal styrke Bergen som kulturby for barn og unge!

Byråd, la ikke en privat hotellkjede kjøpe denne unike bygningen og sentrale tomten midt i Bergen sentrum.

La oss heller beholde bygget og la Bergen kulturskole, Bergen Offentlige Bibliotek og ungdommen forvalte det slik at bygget for alltid vil komme oss alle til nytte og glede.