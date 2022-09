Hvem eier verdensrommet?

Kappløpet er i gang.

Land tar seg til rette og lager egne lover om eiendomsrett i verdensrommet, skriver innsenderen. Bildet viser Carinatåken og er det første som ble tatt med James Webb-teleskopet.

Harald Alfsen Advokat og managing partner i Stiegler Advokatfirma AS

Hvem skal redde verden? Dette var hovedspørsmålet på vårkonferansen til Norges Handelshøyskole i mai. Det var mye fintfolk der med både statsrådstitler og mye makt. Mange kloke ord. Men de kom frem til at verken ledere, markedet, innovasjon eller de unge kan redde verden.

Så hvorfor spurte de ikke oss jurister? Antakelig for at heller ikke vi kan redde verden. I hvert fall ikke alene. Men det vi kan gjøre, er å ha fokus på de store og viktige juridiske spørsmål som kan være med på å skape rettsorden.

Tenk nå på hvor du befinner deg akkurat nå. Man husker de tingene som setter dype spor. I dag skal du får høre om det viktigste juridiske område som finnes. Nemlig hvem som eier verdensrommet og hvem som har lov til å utvinne naturressurser på planeter. Det kalles romrett eller «space law» på engelsk, og var blant annet tema for masteroppgaven til jurist Simen Stavnum på Juridisk fakultet i Bergen i vår.

Jurister kan ikke redde verden alene, men vi kan hjelpe med store og viktige juridiske spørsmål, skriver advokat Harald Alfsen.

Hvorfor er dette viktig? Jordkloden holder på å gå tom for råstoffer vi trenger til det meste, for eksempel mineraler og metaller. Og mye av det som finnes befinner seg i Kina. Men i verdensrommet finnes uendelig mengder av det.

Race to Space startet for flere år siden. Men nå finnes en rekke prosjekter rundt om i verden, hvor noen tar sikte på å etablere gruvedrift på planeter, asteroider, meteoritter og andre himmellegemer, for å returnere dette til jorden. Det finnes initiativ i USA, i den europeiske romfartsorganisasjonen Esa, samt i et samarbeid mellom Russland og Kina.

Canada og New Zealand har egne prosjekter for verdensrommet. De forente arabiske emirater har et stort prosjekt om ekspedisjon til Venus. Selv Norge er en romnasjon med oppskytingsstasjonen på Andøya. Og både Emiratene, USA, Luxemburg og Japan har vedtatt lover som tilsynelatende gir private selskaper lov til å utvinne og råde over ressurser de finner i verdensrommet! Dette for å tiltrekke seg privat kapital, eksempelvis Space X.

Elon Musk-kontrollerte Space X er et eksempel på en privat aktør i romfarten.

Det både oppløftende og dystre svaret er at ingen eier verdensrommet, det har status som Terra Nullius (latin for land som ikke tilhører noen). Etter den over 50 år gamle Romatraktaten og etterfølgende regler kan ingen annektere land i verdensrommet. Men dagens regler kan neppe stanse land fra å starte gruvedrift, i hvert fall ikke med håndfaste virkemidler.

Det ser vi ved at land tar seg til rette og lager egne lover om eiendomsrett. Som vi er kjent med under det juridiske prinsipp «første i tid, best i rett». Om noen år kan vi kanskje oppleve at flere av verdens flagg er plantet på taket av gruvene på månen. En drift som fort etterlater seg forurensning og forsøpling av verdensrommet.

Det er imidlertid muligheter. Verdenssamfunnet er ikke ukjent med regler under fellesarvprinsippet. Blant annet regler om internasjonalt farvann, luftrom og havbunn. Det mangler ikke på komiteer, konvensjoner og intensjoner om verdensrommet.

Jeg støtter Simen Stavnum i hans konklusjon om at verden mangler et internasjonalt organ som regulerer verdensrommet, gjerne lagt under FN-paraplyen. Det gjelder ikke bare for gruvedrift. Men like mye for utvikling av flere romstasjoner, romreiser, kolonisering, romheiser og etablering av baser.

Vi jurister kan bistå med regler om eiendomsrett, bruksrett, kommersiell utnyttelse, grenser, konsesjoner og konflikthåndtering. Men initiativ og gjennomføringskraft må komme fra verdens ledere og politikere.

