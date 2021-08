Bygdene og distrikta har så mykje meir å gje

Fellesnemnaren for dei siste åtte åra er avstand og auka byråkratisering.

Hans Inge Myrvold tykkjer ikkje det er rart at kommunane sender ut reklamekampanjar for å vekke merksemda til Erna & co. Foto: Privat

Hans Inge Myrvold Tredjekandidat i Hordaland Senterparti

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På kommentatorplass i BT syner ein til feilslåtte «kampanjar» om å tiltrekkje seg nye innbyggjarar i distrikta – som omhandlar blant anna kjendisar i reklamefilm, nakne badande ordførarar og svulstige bilete frå naturen. I same artikkelen avsluttar ein med at lærdomen må være at bygda er bygda, og den er god nok som den er.

Ein skulle nesten tru at dette var ein blåkopi frå partiprogrammet til Høgre inn i denne valkampen og gjennom dei siste åtte åra: «Bygda er bygda, og den er god nok som den er».

Les også Gerd Tjeldflåt: Tre måtar du ikkje får fleire unge til bygda

Det er ingen tvil om at distrikta og bygdene har store behov, til liks med byane, i å utvikle seg og skapa rammer for eit godt liv, trygge arbeidsplassar og gode velferdstenester.

Senterpartiet tar til orde for bygdevekstavtaler, som eit ledd i å skapa naudsynt merksemd og draghjelp for å snu ein ekstremt utfordrande situasjon for Distrikts-Noreg. Gjennom slike bygdevekstavtaler vil ein saman med kommunar og fylkeskommunar sikre tiltak for at lokalt næringsliv kan styrkje og skapa arbeidsplassar.

Parallelt med dette tidenes største fylkesvegløft, som sikrar at bygder og regionar har framkomelege vegar og at me kan binda oss tettare saman.

Beredskap og velferd er to andre områder som Senterpartiet meiner må styrkjast. Alle, kvar enn ein bur, må vere sikra omgåande hjelp om det er brann, redning, ambulanse eller politi. Samstundes må ein sikre kompetanse og rekruttering i den kommunale pleie- og omsorgssektoren.

Ein av dei omtala reklamekampanjane viser ein badande ordførar. Skjermdump: Årdal kommune

Det er ingen nyheit at Kommune-Noreg skrik etter merksemd, for ei utvikling som er i tråd med dei behov som er rundt om i alle kommunar. Oppskrifta gjennom dei siste åtte åra har gitt oss tidenes reformboom, der fellesnemnaren er avstand og auka byråkratisering i det offentlege.

At kommunane sender ut reklamekampanjar for å vekke merksemda til Erna & co, er ikkje rart, då bygda har så mykje meir å tilby enn det sitjande regjering har evne til å sjå.