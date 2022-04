Folkehelse utan PC

Det er etisk uverdig å velja bort dei som ikkje brukar digitale hjelpemiddel.

Blant dei som ikkje er til stades på digitale plattformer, finn ein gjerne varierte helseproblem som burde vore kartlagt i undersøkinga til FHI og Vestland fylkeskommune, meiner innsendaren.

Sverre Bungum Leiar Eldrerådet i Øygarden

På Øygarden kommune si heimeside les eg at ei ny folkehelseundersøking i Vestland starta 20. april. Gjennom denne undersøkinga skal vi få oppdatert kunnskap om folkehelsa. Spørsmåla handlar om helse, trivsel, livskvalitet og andre forhold som har betydning for folkehelsa, les eg på heimesida under eit bilete av glade folk på tur i skogen.

Vidare les eg med aukande vantru: Deltakarane vert trekte ut tilfeldig, og vil få invitasjon via SMS og e-post.

Frå ansvarlege på fylket vert det opplyst at ja, undersøkinga omfattar berre dei som disponerer og brukar nettet. Og årsaka til at dei utan digital plattform er sjalta ut, skuldast omsynet til ressursbruk.

Sverre Bungum er kritisk til at folkehelseundersøkinga i Vestland fylke berre skal gjennomførast digitalt.

I den store gruppa som ikkje kjem med i undersøkinga, finn vi først og fremst eldre, innflyttarar og mange andre som ikkje er på nett av ulike årsaker. Der finn vi varierte helseproblem som for all del skulle ha vore med i det store bilete av folkehelsa.

Men sjølvsagt, å sjå bort frå dei eldste vil gje resultat som konkluderer med at folkehelsa er betre enn noko gong. Eit manipulert og fagleg verdilaust resultat.

Det er etisk uverdig å velja bort dei som ikkje brukar digitale hjelpemiddel. Dei vert b-laget, dei utstøytte. Og dette skjer i eit fylke og i kommunar som snakkar varmt om det eldrevenlege samfunnet.

Nokon bør skamme seg.