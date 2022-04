Norsk eldreomsorg har mye å lære av Lady Gaga

Jeg ønsker meg en helse- og omsorgstjeneste som sier «I gotcha» og et samfunn der eldre, med like trygg forvissning som Liza Minnelli, kan svare «I know».

Da det gikk litt i stå for Liza Minnelli (til h.) under Oscar-utdelingen, hvisket Lady Gaga «I gotcha» (jeg har deg/hjelper deg), og Minnelli svarte «I know» (jeg vet det).

Bodil H. Blix Professor, Institutt for helse- og omsorgsfag UiT

Jeg er ikke så interessert i Oscar-utdelingen, men jeg er til gjengjeld veldig opptatt av gamle mennesker og av alderdom.

Så for meg var det noe langt viktigere som skjedde på scenen i Hollywood under den 94. Oscar-seremonien, enn at en mann vitset om en kvinnes utseende, og at en annen mann fant det opportunt å respondere på dette med vold.

Jeg vil mye heller snakke om det som skjedde mellom Liza Minnelli og Lady Gaga da de to ikoniske kvinnene skulle dele ut prisen for beste film. Da det gikk litt i stå for Minnelli, hvisket Gaga «I gotcha» (jeg har deg/hjelper deg) og Minnelli svarte «I know» (jeg vet det).

I regjeringen Solbergs Leve hele livet-reform kan vi lese: «Aktiv aldring gjennom å ta ansvar for egen helse og klare seg selv, er både et ideal for den enkelte og en politisk strategi».

Denne forståelsen av aldring og alderdom er helt i tråd med den nye og «positive gerontologien» som vokste frem på 1980-tallet. Dette tankegodset var en respons på tidligere perspektiver på alderdommen som en fase for tilbaketrekking og forfall.

Begreper som «produktiv aldring» og «aktiv aldring» fikk stor plass i litteraturen. Innen den nye «positive gerontologien» fikk Rowe og Kahns teori om «successful ageing» (suksessfull aldring) en særstilling.

«Vil vi ha et samfunn der selvstendighet og uavhengighet er målet på suksess, eller vil vi ha et samfunn der det er rom for å være avhengig av hjelp og støtte?» spør Bodil H. Blix.

Teorien om suksessfull aldring har senere fått mye kritikk, som jeg helhjertet slutter meg til. Men mitt aller viktigste ankepunkt er at teorien fremmer alderisme. Jeg frykter at suksessfull aldring bidrar til å skape og vedlikeholde det teorien i utgangspunktet var en reaksjon på, nemlig negative representasjoner av alderdommen.

Begrepet «ageism» (alderisme) ble først brukt av Robert Butler i 1969 for å beskrive systematisk stereotypisering og diskriminering av mennesker fordi de er gamle. Stereotypier skaper og vedlikeholder normer – de forteller oss hvordan vi skal og ikke skal oppføre oss. Og stereotypier former politikk og praksis, og de former prioriteringer.

I Perspektivmeldingen 2021 skrev regjeringen Solberg: «Et viktig felt for forebygging er eldres behov for pleie og omsorg. Den offentlige ressursbruken vil avhenge av hvor godt de eldre er i stand til å ivareta seg selv sammen med familie og nærmiljø».

Det enkelte gamle menneskes evne til å opprettholde funksjon er altså viktig for å holde den offentlige ressursbruken nede.

Journalist Halvor Torgersrud forteller historien om en gammel kvinne som rehabiliteres hjemme etter en lårhalsoperasjon. Da den gamle kvinnen spør pleieren fra hjemmetjenesten om et speilegg til frokost, får hun beskjed om å bli med på kjøkkenet for å lage speilegget selv.

Å være i stand til å lage sitt eget speilegg er helt i tråd med Rowe og Kahns idealer om «opprettholdelse av funksjon» og «engasjement i produktive aktiviteter». Men det er ikke mye Lady Gaga i å stå med hendene på ryggen og lære et voksent menneske, som har levd et langt liv, å tilberede sitt eget speilegg. Det er ikke mye «I gotcha» i det.

Spørsmålet om hva som er et aldersinkluderende samfunn, er dypest sett hvilken type samfunn vi vil ha. Vil vi ha et samfunn der selvstendighet og uavhengighet er målet på suksess, eller vil vi ha et samfunn der det er rom for å være avhengig av hjelp og støtte?

Jeg er ikke i tvil om hva jeg ønsker meg. Jeg ønsker meg et samfunn der alderdommen med all dens skrøpelighet og avhengighet er synlig og akseptert, og et samfunn der det er greit å ikke «mestre».

Jeg ønsker meg en helse- og omsorgstjeneste som sier «I gotcha», og jeg ønsker meg et samfunn der gamle mennesker, med like trygg forvissning som Liza Minnelli, kan svare «I know».

