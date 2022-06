Fiskeriene må velge side

Det er ikke sant at fiske bare er bra og havvind bare dårlig for havet.

Fiskerinæringen må innse at på grunn av klimakrise og Ukraina-krise blir Europas havvindsatsing enorm, skriver Rasmus Hansson. Bildet viser vindmølleanlegg utenfor England.

Rasmus Hansson Stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne

Selvsagt er fiskere kritiske til at enda en virksomhet beslaglegger areal og påvirker havet. Fiskerinæringen må bli hørt i havvinddebatten, men må også gjøre et veivalg.

En næring som har levd lykkelig sammen med oljevirksomheten i 50 år, og selv er avhengig av olje for å komme på havet, har medansvar for oljevirksomhetens konsekvenser, og vil selv bli rammet av konsekvensene med stor kraft.

I BT 28. mai har Gjert E. Dingsør og Nina Rasmussen fra Fiskebåt bare kritiske ting å si om havvind.

Kort oppsummert mener de at havvind har null positive sider og at norske fiskerier har null negative sider. Det er et greit standpunkt, men verken riktig eller konstruktivt. Heldigvis er andre i Fiskebåt mer positive. Styreleder Paul Harald Leinebø i Fiskebåt Vest etterlyser en samlet plan for næringsaktivitet i havområdene. Det kravet må regjeringen imøtekomme.

Sameksistens mellom fiskeri og havvind er eneste løsning, mener Rasmus Hansson.

Det er uakseptabelt om fiskeriene ikke hensyntas når det åpnes for vindkraft til havs. Men fiskerinæringen må selv se to ting i øynene:

På grunn av klimakrise og Ukraina-krise blir Europas havvindsatsing enorm, på godt og vondt. Fiskerinæringen kan ikke stoppe dette. Eneste løsning er å finne en sameksistens.

Fiskeriene har ikke enerett på havet, og det er ikke sant at fiske er bare bra og havvind bare dårlig for havet. Fiskerinæringen må respektere vitenskapen nok til å se sine egne interesser: Klimagevinstene av havvind, og de mulige miljøgevinstene av å kombinere havvind med mer vern til havs.

Bildet viser montering av havvindturbin på Sløvåg.

Jeg er sterk tilhenger av en livskraftig norsk fiskerinæring. Regjeringen må etterleve sine lovnader om sameksistens. Men alt er avhengig av et livskraftig hav. Hvis organisasjonene i norsk fiskerinæring bare har som mål å nedkjempe havvind, så gjør de næringen sin en dårlig tjeneste. Det er olje- og gassvirksomheten som er den virkelige trussel mot fiskerinæringens framtid, fordi den varmer opp, forsurer og ødelegger selve livsgrunnlaget i havet.

Det eneste mulige alternativet er å produsere nok energi som ikke ødelegger verken klima eller natur. Derfor trenger vi havvind.