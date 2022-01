Nå er det den vanlige statsministers tur

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) brukte tre retoriske grep i sin første nyttårstale, skriver professor Jens E. Kjeldsen.

Retorisk sett gjorde Jonas Gahr Støre tre ting i nyttårstalen.

Jens Elmelund Kjeldsen Professor i retorikk, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har gjort det til sin politiske oppgave å sikre at det blir «vanlige folks tur». Det var tydelig i statsministerens første nyttårstale, hvor den vanlige statsministeren snakket vanlig til vanlige folk.

Nyttårstalene til norske statsministere er ikke alltid en stor retorisk opplevelse. Gjennom tiden har det vært mye huskeliste-retorikk, hvor statsministeren ramser opp de mange ting han eller hun vil fortelle befolkningen.

Alt blir så viktig at det meste blir uviktig. Resultatet er at ingen husker hva statsministeren egentlig snakket om. Kan du huske hva Erna Solberg snakket om i sine taler? Minnes du temaet til bare en av nyttårstalene til Jens Stoltenberg?

Ofte er det mest interessante med nyttårstalen da heller ikke det statsministeren sier, men måten det blir sagt på. Det gjelder årets tale. Retorisk sett gjorde talen tre ting:

Ofte er det mest interessante med nyttårstalen ikke det statsministeren sier, men måten det blir sagt på, skriver Jens E. Kjeldsen.

For det første etablerte den Norge og nordmenn som noe spesielt, en nasjon og et folk vi bør være stolte over, særlig i covid-krisen. «I mange land blåser folk i regler fordi de ikke stoler på myndighetene eller på hverandre», sa Støre og fortsatte: «Slik er ikke vi. Det er annerledes i Norge».

Selv om Støres tale var forskjellig fra den Gro Harlem Brundtland ga i 1992, og selv om han ikke sa det direkte, så er budskapet ikke så forskjellig fra «Det er typisk norsk å være god».

For det andre etablerte talen fellesskapet som den viktige og særlige norske verdien. Nyttårstaler handler alltid om fellesskap, og alle statsministre som holder disse talene, bruker ord som «vi», «oss», «Norge» og «nordmenn».

Men Støres bruk av ordet om fellesskapet ble koblet til rettferdighet, samhold, inkludering, trygghet og især til vanlige folk. Slik fikk fellesskapet i hans tale en mer sosialdemokratisk vri. For Støre er «et sterkt fellesskap» det som sikrer at vi klarer fremtidens utfordringer.

For det tredje etablerte talen vanlige folk som den mest sentrale delen av dette fellesskapet. Han sa ikke noe om seg selv – som ellers er blitt så populært blant politikere, som føler de konstant må «gi litt av seg selv» – i stedet snakket han om sveiseren Frøya Valland Dale i Alver, om sykepleier Helga Botten i Østerdalen og om jernverket i Mo i Rana som har gått fra industri til å bygge batterier. Det var slike «vanlige folk» utenfor hovedstadsområdet som fikk hovedrollene i talens fortellinger.

Les også Kong Harald hyller helsevesenet i nyttårstalen: – Dypt imponert

Ja, Støre satte til og med seg selv i posisjon som den vanlige nordmann – bokstavelig talt. Han begynte talen med å stå opp og beveget seg et par skritt fremover mot kameraet. Så sto han stille et øyeblikk, mens han ønsket godt nyttår og begynte talen sin.

Han snakket i et hverdagslig språk med korte setninger og helt vanlige ord. Ikke noe storslagent. Han forteller at han er imponert over hvordan nordmenn har taklet pandemien: «Vi har kjempet med det beste og sterkeste vi har: Fellesskap og samhold».

Etter kommentaren om at «vi er annerledes i Norge», beveger Støre seg rolig fremover, knapper jakken opp og setter seg i sofaen og ser ut som en helt vanlig nordmann, der han sitter i sofakroken, mens han med begge hender holder seg på kneet. Fysisk har han beveget seg i posisjon hvor vi bokstavelig talt ser ned på ham.

Det er ikke slik herskere vanligvis viser seg. I hundrevis av år har folk måtte se opp på fyrster og konger, der de satt på høye troner, sto på pidestaller eller så ned på oss fra store malerier.

Men så er Støre – og norske statsministre – da heller ikke herskere. De er helt vanlige statsministre for helt vanlige folk i et helt vanlig land: Norge. Landet der alle er helt like – i alle fall på TV.