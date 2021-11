Bybanejokere bør legges tilbake i kortstokken

Mitt håp er at de ikke dukker opp igjen som uberegnelige faktorer i spillet.

«Det er feil å basere Bryggens verdi bare på Unesco-status», skriver Ivar Borsholm.

Ivar Borsholm Nesttun

Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen fra Sp omtaler seg selv i BT 18. november som jokere i bybanesaken. Disse to jokerne bør legges tilbake i stokken, så bør den blandes godt og deles på nytt.

Mitt håp er at de ikke dukker opp igjen som uberegnelige faktorer i spillet. Og spillet er det politikerne som står for. Et flertall av bergensere har allerede sagt at de ikke ønsker banen over Bryggen.

Det er feil å basere Bryggens verdi bare på Unesco-status. Selv om den skulle holde (kanskje så vidt) vil oppføring av master, skinner og tett banetrafikk trekke ned.

Det er stor sjanse for at statusen beholdes ved en presentasjon, men at Unesco når de ser det ferdige resultat vil konkludere med at: Nei, dette var ikke slik vi tenkte det. Når et flertall av byens borgere mener at Bryggen-status forringes ved en bane, så bør dette legges stor vekt på.

Ivar Borsholm mener bergenserne ønsker samme vrimlemuligheter på Bryggen som Oslo-borgere har utover Aker Brygge.

Det stilles spørsmål om hvilke konkrete virkninger som vil oppstå for næringsdrivende, bergensere og tilreisende ved omfattende graving i gatene. Dette er noe som er vanskelig å kvantifisere, men tidligere erfaringer er negative.

Det blir helt feil å besvare dette bare med kompensasjon for næringsdrivende. Hva med kompensasjon til øvrige bergensere og tilreisende som får økte problemer med å komme seg til og fra mellom gravemaskiner, sandhauger og dype hull klar til å sluke en barnevogn eller en rullestol.

Det er overraskende at det nå, få dager før det skal tas en viktig beslutning, etterspørres rapporter om trafikksikkerhet og risiko. Det foreligger en mengde rapporter lett tilgjengelig. Hendelser som har forårsaket dødsfall, har forekommet, og kompenserende tiltak vil ofte være gjerder. Rådhusplassen er ikke sammenliknbar med Bryggen som vrimleplass når Bryggen med tiden blir fri for både bil og bane.

Oslo har sin Aker Brygge hvor de kan vrimle, og bergenserne ønsker nok en tilsvarende vrimling på Bryggen.