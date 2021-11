Mobberen i speilet

Selv den snilleste og mest veloppdragne blant oss kan være en av dem som opprettholder en mobbekultur.

«Tenk over at det du tror mobbing er, kanskje ikke er slik mobbing egentlig ser ut», skriver Camilla Blokhus Svensson.

Camilla Blokhus Svensson Rådgiver Team Skyfritt, Bergen kompetansesenter for læringsmiljø

Mobbing er et vedvarende problem i samfunnet, og mange tenker løsningen er å iverksette kraftigere sanksjoner mot mobberne. Samtidig forklares problemet med noe utenfor en selv – det angår egentlig ikke meg, siden jeg ikke er en mobber. Kan det være at noen mekanismer som vi rett og slett ikke forstår, slår inn ved mobbing?

Når det trykkes tragiske reportasjer om mobbing i mediene, koker det fort over i kommentarfeltene. «Fjern mobberne!» «Det er foreldrene som har sviktet!»

Alle er enige om at mobbing er alvorlig og må stoppes. Likevel holder mobbetallene seg stabile, år etter år. Mye tyder på at vi ikke helt har skjønt hva som egentlig forårsaker og opprettholder mobbing.

Forskningen viser at selv den snilleste og mest veloppdragne kan være en av dem som opprettholder en mobbekultur, skriver Camilla Blokhus Svensson.

For forskningen viser oss at selv den snilleste og mest veloppdragne blant oss kan være en av dem som er med på å opprettholde en mobbekultur. For mobbere er ikke de store, stygge og slemme. De er oss. Og det er våre barn og ungdommer.

Vi som sitter i lunsjpausen og snakker bak ryggen på en kollega. Vi som overser naboen vi ikke liker. Hun som snur ryggen til hver gang den stille jenten i klassen nærmer seg. Han som slenger en kommentar til gutten på trening som alle synes er feminin.

Vi gjør det fordi det gir oss en gevinst. Vi føler oss viktige når vi er innlemmet i et fellesskap ikke alle er en del av. Det er godt å kjenne seg litt bedre enn den andre. Og siden mobbingens natur innebærer at flere er en del av det, er det vanskeligere å bryte ut av mønsteret. Det kan jo ikke være så ille når alle de andre godtar det? I forskningen kalles dette moralsk frakobling.

Eller så gjør vi ingenting. Vi vet at det som skjer, er feil, men det krever for mye å si fra. Barn og ungdommer bruker begrepet «snitch» om å si fra til voksne når andre krenker. De er redde for å bli en av dem som selv havner utenfor, og velger derfor å ligge lavt. Dette kalles sosial eksklusjonsangst.

For å få bukt med disse sterke mekanismene må vi mobilisere og være nødvendige motkrefter i våre kulturer. Vi må si fra når det snakkes negativt om andre. Vi må spørre barna våre om alle i klassen egentlig er med i leken.

Vi må be ungdommen vår hilse på den i klassen som er usynlig for alle. Vi må følge med på hva som egentlig skjer i de sosiale mediene der de unge er. Og får egentlig alle lov til å være med og spille online?

Vi må gjøre de sosiale mekanismene i vennegjengen og klasserommet til et minst like stort tema rundt middagsbordet som det faglige innholdet i skolehverdagen. Og vi må snakke høyt og tydelig om at det å si fra om mobbing og krenkelser slett ikke handler om å være «snitch», men om å ta ansvar som medmennesker. Vi må rett og slett bry oss.

For det er svært skadelig å være på utsiden av et fellesskap. Det ødelegger et menneskes naturlige sosiale utvikling å ikke kjenne seg viktig for andre. Og å være utsatt for jevnlige krenkelser over tid får beviselig store, livsomfattende konsekvenser for både psykisk og fysisk helse.

Tenk over at det du tror mobbing er, kanskje ikke er slik mobbing egentlig ser ut. Kanskje finnes mobberen rett foran deg – i speilet.