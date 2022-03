Bergenserne blir gradvis latere

Det går en rød tråd fra tomme sykkelparkeringer for skolebarn til overfylte parkeringshus for voksne.

En enslig sykkel, i selskap med mange elsparkesykler, sto på sykkelparkeringen for ungdomstrinnet på Nye Holen skole 24. mars.

Karl Morten Bårdsen Bergen

Nye Holen skole på Laksevåg er et sant mesterverk av en skole. Det er mye bra å si om den, men en ting som er ekstra bra, er at det er tilrettelagt for sykling. Her snakker vi 200 sykkelparkeringer under tak og dessuten sykkelfelt på mesteparten av skoleveien. Kommunen har brukt mye ressurser her i tråd med all sykkelsatsingen. En gladsak, kan du si.

Så da er det sånn at det er nok å tilrettelegge? At foreldre og barn setter pris på dette? At man skjønner verdien av litt snikinnføring av trim i hverdagen, og at man ser at sykling er bra for miljøet? Nei, nei, nei og atter nei.

Karl Morten Bårdsen mener det er en rød tråd fra tomme sykkelparkeringer på skolen til overfylte parkeringshus for voksne trafikanter.

Som den naive faren jeg er, fant jeg frem sykkelen til yngstemann for et par uker siden. Det var en ganske rask jobb å få sykkelen klargjort. Poden var dessuten positivt innstilt til å sykle de to kilometerne til skolen.

Dagen etterpå syklet han til skolen i kaldt, men fint vårvær. Jeg følte meg såpass bra som forelder, at jeg delte øyeblikket i sosiale medier. Helt glimrende, egentlig.

Hin dagen spurte jeg tilfeldigvis gutten om det var mange som syklet til skolen? Jeg forventet svar av typen: «Ja, de fleste» eller «mange» eller «nesten alle». Vet du hva gutten svarte? Han sa «ingen». Kan du tenke deg noe så sprøtt? Han sa det var ingen andre enn han som syklet til skolen! Jeg ble jo helt sjokkert og tenkte at dette må dokumenteres. Så denne uken stakk jeg innom skolen etter at det hadde ringt inn. Og det ble tidenes aha-opplevelse.

Nye Holen skole er et mesterverk, mener innsenderen. Spesielt roser han den gode tilretteleggingen for å sykle til skolen.

Sykkelen til min sønn sto ensom på sykkelparkeringen, mens det selvfølgelig lå strødd med disse elendige sparkehjulene som pasifiserer ungdommene til de blir gamle nok til å kjøre bil rundt forbi.

Ungdommen min går på ungdomstrinnet på Holen skole, og det skal sies at det så litt bedre ut på barnetrinnet. Jeg tok et bilde av det også.

Men det var da jeg skjønte det. Selvfølgelig går det en rød tråd fra de stadig færre syklistene på barne- og ungdomstrinnet til de overfylte parkeringshusene i sentrum. Tviler i hvert fall på at foreldre som kjører bil hver dag til jobben, er i en posisjon til å oppfordre ungdommen til å sykle.