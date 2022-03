Oasen skal leve opp til navnet

Vi skal ikke bygge ut urørt mark.

At Oasen «sluker våtmark», er direkte feil, skriver senterlederen i sitt svar til Martin Storesætre Aronsen.

Erik Mørk Senterleder, Oasen

I et leserinnlegg i BT 20. mars uttrykker Martin Storesætre Aronsen bekymring for at Oasen skal bygge ut våtmark i Fyllingsdalen med referanse til en nærliggende parkeringsplass. Jeg er glad for engasjementet om utviklingen av Oasen og Fyllingsdalen, vi deler ambisjonen om å ta vare på det grønne, og jeg kan forsikre om at Oasen ikke skal bygge ut noe våtmark.

I vår del av planforslaget som nå ligger til behandling, er det kun planlagt å bygge på de eksisterende bygningsmassene på Oasen. Samtidig vil jeg påpeke at den nevnte parkeringsplassen ikke er en del av Oasen sine planer for utbygging. Tittelen innsenderen har valgt å bruke, at Oasen «sluker våtmark», er derfor direkte feil.

Det som derimot er fakta, er at 4,2 millioner mennesker besøker Oasen hvert år. Her har mer enn 2000 mennesker sin arbeidsplass. De fleste er bosatt i og rundt Fyllingsdalen. Kommunen er etablert med en rekke tjenester, i tillegg til handel og servering. Kulturhuset er under planlegging, sammen med et bydelstorg. Bybanen og bussterminalen har stopp rett utenfor døren. Her er hjertet av Fyllingsdalen.

Senterleder Erik Mørk ønsker å forsterke Oasen som møteplass.

Vi er helt enige om at det er behov for utvikling i Dalen vår. Sammen med kommunen ønsker vi å skape engasjement og tilrettelegge for involvering i denne utviklingen. Derfor åpnet vi nylig et stort innbyggertorg, det første i sitt slag. Her deler vi våre ambisjoner, gir innblikk i planene og inviterer til aktiv deltakelse i utviklingen av Fyllingsdalen.

For oss er det viktig å lykkes med denne aktiviseringen, på en måte som gir rom for dialog og innspill. Men også at vi klarer å formidle og gi god kunnskap om hvilken utvikling som er ønsket for de som skal leve i Dalen vår fremover.

I den foreslåtte områdeplanen som Oasen er en del av, kommer senteret til å binde Fyllingsdalen bedre sammen. Vår ambisjon er å skape en grønn forbindelse over det som i dag er eksisterende bygningsmasse. Her vil det bli boliger, uterom og gangforbindelser til glede for både mennesker og natur.

Vi ønsker å forsterke møteplassen, med et senter som er åpnet opp mot omgivelsene der det nye torget skaper bevegelse og liv. Vi kommer til å bringe mer grønt inn i området, og bygger derfor ikke på nytt areal, men over eksisterende. Et godt eksempel på hvordan vi tenker, er å få bort dagens varelevering med bossinnsamling, og heller skape et torg der mennesker møtes.

Innsenderen ønsker å gi inntrykk av at slike planprosesser skjer raskt og at man nærmest har frie tøyler og kan gjøre som man vil. Sannheten er noe helt annet. I snart fem år har vi i tett samarbeid med kommunen og deres faginstanser jobbet for å komme frem til et planforslag for nye Oasen. Planen er nå er ute på høring.

Jeg er sikker på at vi deler den sammen ambisjonen for Dalen vi er så glad i. Vi ønsker mer grønt inn i området, og vi skal ikke bygge ut urørt mark. Oasen skal være bydelssenteret som binder Fyllingsdalen sammen, – og som lever opp til sitt navn for både menneskene og omgivelsene.