Vi må slutte å være naive i møte med Russland

At Fredrik S. Heffermehl betrakter USA som en livsfarlig alliert, er historieløst.

Innsenderen advarer mot et Russland som han mener har utviklet seg til et rendyrket diktatur under Vladimir Putins ledelse.

Bjørn Hauge Sandsli

Jeg slutter aldri å bli overrasket når det gjelder enkeltes naivitet og apologetiske holdning ovenfor Russland. Nå sist i et innlegg i BT 13. mars fra den godt voksne «fredsaktivisten» Fredrik S. Heffermehl.

Man skulle jo tro at Putins brutale og uprovoserte angrep på Ukraina ville være skjellsettende for de aller fleste, men innlegget til Heffermehl tyder dessverre på det motsatte.

For Heffermehl er Nato det store problemet, og mest sannsynlig den bakenforliggende årsaken til angrepet fra et Russland som føler seg truet. Hvorfor føler ledelsen der seg truet? Har de indikasjoner på at Vesten, gjennom Nato, har tenkt å erobre og besette deler av Russland?

Nei, selvfølgelig ikke, men det er bekvemt å ha en ytre fiende for et regime som har gått fra å bli mer og mer autoritært, til å bli et rendyrket diktatur med undertrykking av egen befolkning ved hjelp av rettsløshet og ren terror og frykt, politivold og fengselsstraffer helt uten proporsjoner i forhold til eventuelle forseelser.

Ytringsfriheten ble kastet på båten for lenge siden, og måten den er blitt kneblet på, bringer minnene tilbake til metoder brukt av både Hitler, Stalin og andre despoter, både levende og døde.

Videre er Heffermehl indignert over at UiT har strippet utenriksminister Lavrov for hans æresdoktortittel. Tenk at de kunne gjøre det mot en mann som har sittet med en gravalvorlig mine og løyet hele verden rett opp i ansiktet om at Russland aldri ville invadere Ukraina.

Heffermehl har en oppfatning av at USA er et imperium som har baser i mange land. Kan den enkle grunnen og svaret på dette være at disse landene har behov for beskyttelse, eller er medlem av Nato, og sterkt har ønsket en tilstedeværelse av USA, nettopp som en garanti mot et Russland med en ledelse som har vist seg villig til å bruke militærmakt mot land som ikke har denne beskyttelsen.

At Heffermehl betrakter USA som en livsfarlig alliert, er så historieløst at man får håpe at den norske befolkningen har et litt annet syn på saken. Dagens Norge er fortsatt et fritt land, men uten medlemskapet i Nato er jeg ikke så sikker på at dette hadde blitt utfallet da jernteppet senket seg over Europa.

De baltiske og østeuropeiske landene som lå bak jernteppet, og enten var en del av Sovjetunionen, eller ble styrt av sovjetiske marionettregjeringer, ønsker seg nok ikke tilbake til liknende scenarioer og har sett Nato-medlemskap som eneste garanti mot et ekspanderende Russland, som ønsker å utvide det imperiet de allerede har med trusler og frykt. De har ikke blitt medlem av Nato for å angripe Russland! Selv om dette er historien Putin gjerne vil innbille resten av verden.

Dersom Ukraina skulle tape krigen, vil landet antakelig få russiske baser med blant annet atomraketter og en marionettregjering utnevnt og kontrollert av russerne, mens befolkningen som har kjempet så tappert og samlet seg om sin demokratisk valgte leder og regjering, går en mørk tid i møte med uoverskuelige konsekvenser for den enkelte ukrainer.

Jeg har stor sympati med majoriteten av det russiske folket som er som oss andre, men med den ensrettingen og propagandaen de blir bombardert med i alle statlige medier, er de mer eller mindre umyndiggjort og uten mulighet til påvirkning eller innflytelse. Uten en ny og demokratisk valgt ledelse i Russland blir det vanskelige og uforutsigbare tider fremover for oss alle.

FNs sikkerhetsråd med dagens sammensetning og vetorett er dessverre helt maktesløst i dagens situasjon. Å tro at FN-pakten på det nåværende tidspunkt lar seg revidere, er dessverre som å tro på julenissen. Det har krigen i Ukraina vist i all sin hensynsløshet og grusomhet.