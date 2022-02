Hvordan henger dette sammen, Rødt?

Det Rødt nå sier, går imot alt hva jeg har lært om sosialisme i marxistisk forståelse.

Noe av det Rødt og partileder Bjørnar Moxnes (bildet) sier og skriver om det sosialistiske samfunn, høres bra ut, men det henger ikke på greip, mener innsenderen.

Mikkel Plum Forfatter og lærer, Bergen

Etter å ha sett Debatten på NRK 3. februar, «Er Rødt det nye Folkepartiet?», føler jeg et behov for å spørre Rødts leder Bjørnar Moxnes og leder av Rød ungdom, Alberte Tennøe Bekkhus, om deres og partiets definisjon av begrepet sosialisme.

I Debatten sa de to blant annet at de arbeider for et sosialistisk samfunn, fordi det er mer demokratisk og rettferdig enn kapitalismen, og at et sosialistisk samfunn er et samfunn uten undertrykking.

Dette stemmer helt med hva Rødt skriver i sitt prinsipprogram fra 2019. Som Moxnes og Bekkhus videre sa, så fremhever også programmet at: «Vi i Rødt vil at revolusjonen skal være demokratisk forankret og skje fredelig».

Det høres bra ut. Men samtidig la de to vekt på at Rødts politikk bygger på den marxistiske tradisjon, og ifølge programmet er partiets mål det samfunn «Karl Marx kalte kommunisme».

Sosialismen, i marxistisk forståelse, er verken fredelig, tolerant eller demokratisk, mener Mikkel Plum.

Dette går imot alt hva jeg har lært om sosialisme i marxistisk forståelse: Nemlig at den er ensbetydende med det revolusjonære overgangssamfunn mellom kapitalisme og kommunisme, hvorunder arbeider- og kapitalistklassen bytter plass.

Arbeiderklassen, som før var undertrykt, blir de nye herskere – og undertrykkere – under sosialismen, som også kalles «proletariatets diktatur». Dette understreker Marx blant annet i «Kritikk av Gothaprogrammet» fra 1875:

«Mellom det kapitalistiske og det kommunistiske samfunn ligger den periode, hvor det ene samfunn revolusjonært omformes til det andre. Dertil svarer også en politisk overgangsperiode under hvilken staten ikke kan være annet enn proletariatets revolusjonære diktatur.»

Dette fremhever alle fra Karl Marx til Kinas nåværende partileder Xi Jinping.

Marxisten Lenins statskupp i Russland i 1917 ga startskuddet gjennom å skape en ny, totalitær stat. Med brutal vold mot flere titalls millioner av mennesker utryddet han og hans etterfølgere store deler av egen befolkning. Massemorderne Stalin, Mao, Hitler, Mussolini, Castro, Ho Chi Minh, Kim Il-sung, Pol Pot m.fl. var alle inspirert av Lenins teori: kynisk, hensynsløs, umenneskelig og brutalt amoralsk.

Alle erfaringer viser at under sosialismen undertrykker de nye, revolusjonære makthaverne de tidligere med hard hånd. Der hvor det er mulig, oppdras de til å bli sosialister og overbeviste kommunister. Hvis ikke dette lar seg gjøre, må de (dessverre) fengsles eller skytes.

Sosialismen, i marxistisk forståelse, er med andre ord verken fredelig, tolerant eller demokratisk. Ei heller en revolusjon. Vi har aldri vært vitne til en fredelig sosialistisk revolusjon eller overgangsperiode.

Men nå kommer Moxnes, Bekkhus og andre så og fremhever sosialismens innebygde demokratiske grunnlag og dens ditto fredelighet, samtidig som de understreker Rødts nære tilknytning til den revolusjonære marxistiske tradisjon.

Hvordan henger dette sammen?