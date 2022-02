Det gjorde vondt å lese det jenten skrev på Instagram

Det er altfor mange som sitter med en vrengt virkelighetsoppfatning av hvordan normale kropper faktisk ser ut.

Alle som deler bilder på sosiale medier, må være sitt ansvar bevisst, mener innsenderen.

Malin Ali Kristiansand

På Instagram leste jeg et åpent og ærlig innlegg av en jente som forteller om sin skrekkhistorie i møte med skjønnhetsindustrien. Hun hadde tatt laserbehandling for å fjerne hår på kroppen og endte opp med store brannskader.

Det er ingen tvil om at det bør være mer tydelig informasjon om eventuelle bivirkninger og negative konsekvenser av de ulike kosmetiske behandlingene som tilbys.

Det som gjorde ekstra vondt å lese, var at hun i ettertid, over lengre tid, hadde redigert bort alle merkene på kroppen sin fra bilder hun publiserte, fordi hun skammet seg.

Malin Ali tar et oppgjør med den retusjerte «virkeligheten» i sosiale medier.

Instagram er et godt eksempel på hvor man finner urealistiske skjønnhetsidealer. Det er forståelig at en så høy andel ungdommer er misfornøyde med utseendet sitt, når de sammenlikner seg med mye av det som postes i sosiale medier.

Vi har alle våre komplekser, og nettopp derfor er det så viktig at vi kan vise hverandre virkeligheten slik den faktisk er. Jeg heier på alle som hiver seg på trenden der de velger å dele sannheten bak bildene også.

Å vise at de er akkurat som alle andre ved å dele noe uretusjert, uten posering, oppstilling og den «perfekte» vinkel. Av og til uten å ha brukt tid på å stelle seg i forkant. Det er kviser, det er valker, det er hår, det er strekkmerker, det er utslett, det er cellulitter, det er arr, det er rett og slett helt normale kropper!

Det er ikke bare kjente profiler og de med tusenvis av følgere som har en påvirkningskraft. Alle som deler bilder på sosiale medier, må være sitt ansvar bevisst. Det hadde vært fantastisk hvis det ble brukt til å gi et mer nyansert bilde av det hele.

Kampen for å synliggjøre at det «perfekte» sjelden er ekte, den er så viktig. Det er altfor mange som sitter med en vrengt virkelighetsoppfatning av hvordan normale kropper faktisk ser ut.

Skjønnhetsindustrien tjener gode penger på å gjøre oss usikre over egen kropp. Den gjør sitt ytterste for å konstruere et bestemt bilde av hva skjønnhetsidealet er, for deretter å selge oss produkter som skal få oss til å føle at vi kan nå det uoppnåelige idealet. Dessverre vil skjønnhetsindustrien bare vokse videre når vår trang til å bli enda mer «perfekt» består.