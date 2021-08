Elever skal ikke lære seg å tenke som «vinnere» eller «tapere»

Jeg er skuffet over forlag og lærebokforfattere.

Mange av de usikre og uferdige ungdommene jeg møter hver dag, vil se på seg selv som en taper, slik det forklares i deres nye lærebok, skriver innsenderen.

Maria Grimsgaard Adjunkt i videregående skole

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ungdommer med store øyne og usikkert blikk får sine skolebøker første skoledag. Et nytt kapittel i deres liv starter nå.

Heldiggrisen meg skal undervise i det ganske ferske faget kultur og samhandling i salg, service og reiseliv på VG1, og jeg gleder meg til å utforske emner som kommunikasjon, bærekraft og kulturforståelse sammen med dem.

Kommunikasjon er et godt sted å begynne, tenker jeg, og blar opp til kommunikasjonskapittelet i den nye, fine læreboken, utgitt av Fagbokforlaget.

Læreboken «Kultur og samhandling» er ny av året og er skrevet av Bjørn Hallvard Grinde og Ingvill Kalvik. Boken brukes i VG 1, i salg, service og reiseliv.

Jeg leser kapittelet, leser så siste del på nytt, for jeg må forsikre meg om at det jeg faktisk leser er riktig. Her står det nemlig ramset opp eksempler på hvordan en «vinner» og en «taper» tenker.

Teksten forteller at du bestemmer over tankene dine, og det er du som velger om du vil ha en «vinnertankegang». En tapers tankegang er for eksempel.: «Jeg får det jeg ikke til» eller «Hvorfor øve når jeg aldri vil mestre det?»

Jeg skjønner jo fort at ifølge denne boken er jeg en taper, for selv med mine 46 år har jeg mine stunder hvor disse tankene kan oppstå.

I læreboken listes det opp kjennetegn på hva det betyr å enten tenke som en «vinner» eller «taper».

Jeg minnes den stille gutten jeg hadde i fjor, som ble mobbet tidligere, og som i starten av året ikke trodde han fikk til noe. Og «Ida» som hadde knallkarakterer, men masse angst og slet med å få nye venner. Takk og lov for at de ikke leste dette!

For ifølge denne boken er de fleste jeg kjenner tapere i større eller mindre grad. Og en skremmende stor porsjon av de usikre og uferdige ungdommene jeg møter hver dag, vil fort sette seg selv i den båsen slik det her forklares.

Intensjonen bak har nok være god. Det er viktig å jobbe med hva man sier til seg selv og tenke positivt og løsningsorientert, ikke minst for ungdom. Men det er ikke budskapet denne teksten egentlig formidler.

Undringen og skuffelsen min er stor. Over at denne teksten og begrepsbruken er vurdert av forlaget og forfatterne som faglig god kvalitet og riktig for målgruppen. Å fortelle ungdom at de enten er vinnere eller tapere?

Derfor velger jeg å ikke bruke denne boken på begynnelsen av året likevel, når vi i min klasse skal lære om og reflektere rundt egen og andres kommunikasjon og atferd.

Jeg tror på å legge steinheller som er brede nok til at alle kan gå på dem for å finne sin egen vei, fremfor å fortelle ungdom at det finnes en egen sti for «tapere» om du ikke går på riktig måte.

Trond P. Hinrichsen, forlagssjef for Fagbokforlaget Undervisning, svarer:

Innlegget er en betimelig påpekning når det gjelder begrepsbruken i de to siste sidene av i alt elleve sider i kapitlet Kommunikasjon og væremåte i læreboken «Kultur og samhandling».

Sidene behandler ett av læreplanens tre gjennomgående temaer: livsmestring.

Og her har, som påpekt i innlegget, gode intensjoner ført galt av sted. Vi ser at begrepsbruken på de to siste sidene er uheldig.

I neste opplag av boken vil vi derfor gjøre noen endringer i dette kapitlet, særlig med hensyn til begrepsbruken. Vi ser også nærmere på oppgavedelen. Endringene vil i nærmeste fremtid også bli gjort tilgjengelig på bokens digitale ressurs.