Jeg takket nei til vaksinen. Reaksjonene jeg fikk, skremmer meg.

Jeg har aldri tidligere følt på et så stort press til å gjøre noe jeg ikke ønsker, og jeg har aldri fått så mye stygt mot meg uten å ha gjort noe galt.

Mette Ask er hjelpepleier og ønsker ikke å ta koronavaksine.

Mette Ask Helsearbeider og blogger, Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette er vanskelig, og ikke minst utrolig skummelt. Jeg har aldri før følt meg så sikker og sterk, samtidig som jeg føler meg så utrolig usikker og svak.

Jeg er helsepersonell, ansatt i kommunen, og jeg har takket nei til koronavaksinen.

Da korona kom over oss, var jeg livredd for at mine nære og kjære kunne bli syke og stå i fare for å miste livet. Jeg hadde familiemedlemmer i risikogruppen, og jeg hadde mareritt om at jeg skulle miste dem. Så jeg samlet barna og barnebarna mine i huset mitt på familietunet, slik at jeg kunne stille opp om noe skulle skje og samtidig redusere risikoen for smitte.

Vi gikk i frivillig karantene, uke etter uke.

Hverdagen kom, og jeg begynte i arbeid etter å ha vært i mammapermisjon.

Som hjelpepleier i et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede er det ikke mulig å holde anbefalt avstand til alle beboere, så det har vært svært viktig å vaske og sprite både oss selv og omgivelsene flere ganger for dagen. I tillegg brukte vi munnbind fra vi kom på arbeidsplassen til vi dro hjem.

Så kom vaksinen, og alle som var i risikogruppen, ville få tilbud om vaksinen først. Deretter ville vi bli innkalt en etter en.

«På grunn av høyt smittetrykk i Bergen må vi alle gå med munnbind nå. Men hva skjer når de andre slipper og jeg blir den eneste som bruker det på vakt?» undrer innsenderen.

Jeg gikk rundt med en vond følelse i magen hver eneste dag. Hva ville skje om jeg takket nei? Hvilke konsekvenser ville det få, ikke bare for meg, men også for arbeidsplassen min?

Jeg elsker jobben min. Så å risikere å miste jobben eller oppleve ubehag, gjorde meg utrolig redd. Til slutt fattet jeg mot og snakket med sjefen min om at jeg ikke ønsket å ta vaksinen ennå.

Jeg er heldig som har en så fantastisk sjef som holder seg saklig og høflig i samtale med sine arbeidstakere. For selv etter å ha snakket med sjefen om koronavaksinen, så vet jeg ikke hva sjefen selv tenker og føler rundt temaet. På grunn av høyt smittetall i Bergen kommune, må vaksinerte og de som ikke er vaksinert, forholde seg til samme restriksjoner og bruke munnbind igjennom vakten på jobb.

Men kampen min er så absolutt ikke over. Etter hvert som kollegaene mine blir vaksinerte, vil det bli mer og mer synlig at jeg ikke er vaksinert. Munnbindet er nemlig veldig vanskelig å skjule, og jeg vil bli spurt om hvorfor jeg fortsatt bruker det når alle andre slipper.

Derfor valgte jeg å offentliggjøre det på min egen blogg, uten å gjøre for mye ut av det. Jeg ville ikke ha et fokus som på noen som helst måte ville oppfordre andre til ikke å vaksinere seg, da det ikke er min intensjon. Men jeg ville forsiktig fortelle det som snart uansett ville være synlig for dem rundt meg, og samtidig se hvilken respons det ville få.

Det ble sterke reaksjoner, og mye var både vondt og tungt å ta imot.

Ikke bare ble jeg fremstilt som et dårlig og egoistisk menneske, noen mente også at jeg ikke var egnet som helsepersonell på grunn av mitt valg om å takke nei til vaksinen. Formuleringene i disse kommentarene jeg fikk, var harde, bastante, spisse, stygge og fryktelig dømmende. Men hva galt hadde jeg gjort?

Jeg er ikke vaksinemotstander, jeg går ikke rundt med konspirasjonsteorier, jeg har ikke vært slem mot noen, og jeg har absolutt ikke gått ut offentlig for å skremme eller oppmuntre andre til å la være å ta vaksinen. Jeg har kun takket nei til en frivillig vaksine.

Hvorfor takket jeg nei?

Jeg har vært veldig usikker fra starten av. Og selv om jeg har tatt alle tidligere vaksiner, inkludert svineinfluensavaksinen, og fulgt vaksineprogram på alle barna mine, så følte jeg det var feil for meg å ta akkurat denne vaksinen.

Bivirkninger etter svineinfluensa-vaksinen gjør Ask skeptisk til koronavaksine.

Med svineinfluensa-vaksinen godt i minne, hvor det etter hvert kom studier som viste økt risiko for narkolepsi og ME blant unge etter vaksinering med Pandemrix, er jeg veldig skeptisk til denne vaksinen. (195 personer av 2,2 millioner som tok svineinfluensa-vaksine, er registrert med narkolepsi, red.anm.)

Koronavaksinen er ikke utprøvd lenge nok til at langtidseffekter og alvorlige bivirkninger er kjent. Vi er ennå i fasen hvor nye korttidsbivirkninger blir rapportert inn, og det er begrenset kunnskap om hvor lenge effekten fra vaksinen varer.

Jeg har aldri tidligere følt på et så stort press til å gjøre noe jeg ikke ønsker, og jeg har aldri fått så mye stygt mot meg uten å ha gjort noe galt, som jeg nå opplever.

Jeg synes det er forferdelig trist at så mange føler seg presset og ender opp med å gjøre noe de egentlig ikke ønsker. I tillegg sitter det andre som har takket nei til vaksinen, både i og utenfor helsevesenet, som er redd for at andre skal oppdage det.

Er det slik det skal være?

Les også Smittet person deltok på flere arrangement. Nå er over 220 personer berørt.

Skal vi ta en frivillig vaksine fordi vi føler oss presset eller redd? Skal vi gå rundt med ubehag hver eneste dag i redsel for at noen skal oppdage det og reagere negativt?

Jeg forstår at mye av dette sinnet hos enkelte kommer fra redsel – for korona og for alvorlige komplikasjoner hos utsatte. Jeg forstår at alle er lei pandemien, og at noen er redd for at vi som takker nei til vaksinen, ødelegger for å oppnå flokkimmunitet. Men jeg ønsker allikevel å ta mitt eget valg basert på hva jeg selv føler. Om det gjør meg til et egoistisk menneske, så får det bare være!

Jeg har nemlig ikke bare et ansvar for jobben min, men også meg selv og mine nærmeste.

Hva hvis en får alvorlige bivirkninger etter å ha tatt vaksinen, hvor er da de som presset oss til å ta vaksinen? Dette MÅ være frivillig – fordi ingen kan ta ansvar for andres helse.

Uavhengig av om du har tatt eller ikke tatt vaksinen, så er det ikke den avgjørelsen som gjør deg til et godt eller dårlig menneske, bra eller dårlig helsepersonell, egoistisk eller altruistisk. Det er viktig for meg å formidle.