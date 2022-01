Ja, det finnes kun ett alternativ til EØS-avtalen

Vi bør melde oss ut av EØS, ikke inn i EU.

Folket har allerede stemt nei til EU to ganger. Vi trenger ikke en tredje avstemming, mener innsenderne. På bildet daværende SP-leder Anne Enger Lahnstein foran «EU-pilen» som viser seier til Nei-siden i 1994.

Torstein Buskaker Leder, Bergen Senterungdom

Ellen Marie Rustand Rognerud Politisk nestleder, Bergen Senterungdom

Kjartan Moi Andreassen Organisatorisk nestleder, Bergen Senterungdom

Amalie Lovise Fuglum fra Bergen Unge Venstre skriver 16. januar at utvalget som skal se på alternativer til EØS-avtalen, bare kan konkludere med én ting –at Norge bør melde seg inn i EU. Hun mener EU er Norges «nærmeste verdifellesskap og vår viktigste handelspartner».

EU har siden 1994 vokst seg til å bli mer enn et felles europeisk marked med fri flyt av varer, og kretsen av medlemmer har blitt betydelig utvidet til det punktet hvor man kan stille spørsmål ved om det lenger finnes et «felles verdifellesskap» i EU. Land som Polen og Romania er med i EU, også Tyrkia ønsker medlemskap i unionen. Er dette land vi har felles verdifellesskap med?

Kjartan Moi Andreassen (fra v.), Ellen Marie Rustand Rognerud og Torstein Buskaker i Bergen Senterungdom.

Den siste tiden har både unge og voksne i Norge fått føle konsekvensene av EUs politikk. Den tette integrasjonen til det europeiske strømmarkedet får norske folks lommebøker til å blø ved hver eneste strømregning, og er en god forsmak på hva vi kan vente oss dersom Unge Venstre får viljen sin.

Unge nordmenn må gjerne delta i å avgjøre Norges forhold til Europa, men dette ble avklart i 1972 og i 1994. Majoriteten av folket bærer preg av dette, det er fortsatt ikke flertall for EU medlemskap.

Skal det være enda en folkeavstemming om dette, kan man spørre hvor demokratisk det egentlig er å repetere en prosess hvor det ikke er grunnlag for at utfallet vil bli annerledes, med et håp om at folket endelig velger «rett».

Vi i Bergen Senterungdom er enige i at EØS-avtalen ikke er en god avtale, hvor Norge er nødt til å blindt godta EUs politiske føringer uten å få være med på å forme politikken, som heller ikke er rettferdig og gjensidig for alle parter.

Skulle Norge meldt seg inn i EU, ville man fått representasjon og medvirkning på papiret, men hvor mye reell innflytelse ville man fått? Det er de store landene som Tyskland og Frankrike som dominerer. Det er for store forskjeller mellom Norge og EU-landene til at Norge vil få gjennomslag for politikk som vil gagne det norske samfunnet.

Vi i Bergen Senterungdom er enig i at det kun finnes ett alternativ til EØS-avtalen, og det er at vi bør melde oss ut.