Det er på tide å anerkjenne De Grønne som en ansvarlig aktør i den norske partifloraen.

På kommentarplass i BT kan man lese at De Grønne ikke har en plan for å sikre overgangen til en bærekraftig økonomi, og at vi har altfor drastiske virkemidler for å løse miljøkrisen.

Samtidig mener Aftenposten på lederplass at MDG går foran i den grønne gründerpolitikken. De har lest vårt program for å skape 10 000 nye arbeidsplasser hvert år. Aftenposten har også fått med seg en rekke rapporter som slår fast at olje kan bli verdiløs.

MDG er et ungt parti, og har utviklet seg mye siden inntrykket av oss som «virkelighetsfjerne veganer» ble skapt. I 2017 er vi større enn noensinne, og har en helhetlig politikk på alle områder. Vi er en del av den grønne bølgen i Europa.

Når de grønne innovasjonsmiljøene her i vest blomstrer og klimaforskerne i Bergen allerede er verdensledende i å dokumentere de alvorlige klimaendringene, så påvirker det i liten grad kommentatoren i Vestlandets storavis. Vi savner nøkterne og dyptpløyende analyser rundt den grønne omstillingen.

Vi er det eneste partiet som har en troverdig plan for å skape nye trygge jobber når vi må slutte med fossile utslipp. Det er nødvendig for å ta vare på klimaet, det er økonomisk smart når fornybar energi utkonkurrerer olje og gass, og det er ansvarlig når 50 000 oljejobber allerede er borte.

I årevis har AP og Høyre dyttet utslippskuttene foran seg i tid. De Grønne bryter denne tradisjonen. Skal vi stanse klimaendringene og sikre norsk økonomi, så må den nødvendige omstillingen starte nå.

Les partiprogrammet, les vår plan for å erstatte utrygge oljejobber med nye trygge jobber. Det er på tide å anerkjenne De Grønne som en ansvarlig aktør i den norske partifloraen.