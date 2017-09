Minoritetsjentene som aldri fant sitt sted blant gutta.

Medaljer fra Varegg cup. Kniksen cup. Diplomer. Noen med navn, andre uten. Brann cup. Nordnes cup. Brettede, krøllede, og innimellom noen helt strøkne. De velter ut av skapet alle som en.

Den medaljeseremonien jeg husker best var da vi for mange år siden trommet sammen et eget jentelag for Nykrohnborg 2007 for å spille én enkelt kamp under Stakken cup. To søstre var på laget. Den eldste kom jublende mot sin mor: «Se mamma! Vi har fått diplom og medalje!». Jenten sprudlet av glede, og hoppet opp og ned i begeistring. Tilbake sto den yngste av søstrene mutt igjen: «Alle fikk.» Anerkjennelsen var uten betydning.

Det ble aldri noe jentelag for Nykrohnborg 2007. Slutten begynte med at den ivrigste flyttet. Ingen foreldre fant frem fløyte og sko. Riktignok har vi et jentelag for andre årskull – med iherdige trenere som prøver å gi et tilbud til alle. Undersøkelser viser at mens minoritetsgutter deltar i like stor grad som andre, så ligger minoritetsjenter milevis bak. For meg er det en klump i magen jeg møter daglig. Mitt største nederlag som trener. Minoritetsjentene som aldri fant sitt sted blant gutta.

Den siste kampen med jenter ble av det dramatiske slaget. Storebroren hadde spilt kamp like i forveien, og nå ville hun prøve seg igjen. Når du vokser opp blant fire brødre er du vant til å trøkke til i duellene og gi fra deg juling. Så hun ryddet opp i forsvar. Feide motstanderne over ende. Knuffet dem unna. Vant ballen. Sendte den aldri ut til kast – slik som mange av guttene – men holdt spillet i gang når ballen var vunnet.

Jeg var så stolt, så stolt. Da skjer det. Etter å ha vunnet nok en ball, på vei fremover for å starte en kontring. Hun tråkker på ballen, og snubler. Skoene er for store. Mål imot. Hun tramper av banen, og kaster skoene i bakken: «Jeg skal aldri mer spille fotball!».

Foreldre, utstyr, oppfølging. Forutsetninger, forutsetninger, forutsetninger. Hvem gidder vel å være jentetrener? Det burde vært en av de mest attraktive trenerjobbene av dem alle. Få minoritetsjentene til å blomstre under ditt lederskap. Slå et slag for fellesskapet. Få dem til å løpe til det knaser i kråsen. Knyte skolisser. Tørke tårer. Være der når de scorer sitt første mål, og drar i land en uventet seier.

Tilbake til deres aller første cup. Første gang de har på drakter. Scorer mål. Opplever fotballsirkuset, og får utdelt medaljer. Laget er helt i tumulter når kjendisen roper opp navnene på hver enkelt. «Så har vi Kaaduuuuiiiiiii, eller hva det nå han heter!» utbryter kjendisen bryskt og irritert. Det er [Kadjee:] sitt første møte med storsamfunnet, og hun vet allerede at hun er annerledes. Det ligger mye makt, men også mye avmakt, i et navn. Jenten synker sammen. Ingen medalje vil noen gang kunne erstatte den virkelige anerkjennelsen av å føle seg sett.

Dette er jentene idretten ikke klarer å få med