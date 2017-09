Vi stemmer også disse dagene imellom valg, i stillhet, og det er det viktig at vi husker.

Stortingsvalget er over for denne gang. 77,6 prosent av oss reiste oss fra sofaen og stemte for de neste fire årene. Så satte vi oss igjen.

Det er veldig mange hverdager til neste gang vi skal reise oss sammen igjen. Men vi stemmer også disse dagene imellom, i stillhet, og det er det viktig at vi husker. For alle stemmene vi rekker å gi fra oss på den tiden påvirker bevilgninger, statistikk og politiske satsinger.

Hver gang du har med egen kopp til take-away-kaffen, stemmer du for miljø.

Hver gang du kjøper rar løk i løsvekt, stemmer du for at bonden skal slippe å se en tredjedel av avlingen gå til landfyll.

Hver gang du kjøper oppdrettslaks til middag, stemmer du for norsk mat, men også for fjorder uten torsk og for å legge ned tradisjonell fiske.

Hver gang du møter øynene og smiler til en dame med fremmed hodeplagg på gaten, stemmer du for at dine og hennes barn skal vokse opp uten å hate hverandre.

Hver gang du lar være å kjøpe noe, stemmer du mot forbrukersamfunnet og for en bærekraftig verden.

Hver gang du kommenterer, i familiemiddag eller godt selskap, disse uføretrygdede, disse naverne, taperne, som bare ikke har prøvd hardt nok, da stemmer du for sosial ulikhet, for klasseforskjeller og for at barn fra vanskeligstilte hjem skal måtte slite litt ekstra for å bli like gode som «oss andre». Da stemmer du for fordommer i Norge.

Hver gang du tar bussen, stemmer du for bedre kollektivtilbud.

Hver gang du sykler, stemmer du for bedre sykkelstier.

Hver gang du kjøper billig kylling, stemmer du for industriell dyreoppdrett.

Hver eneste gang.

Ikke ha dårlig samvittighet. Ikke bli sint. Ikke tenk at det ikke nytter. Bare husk at det er sånn. Vi ønsker oss et opplyst demokrati i Norge, kunnskapsrike velgere som vet hvem og hva de stemmer på. Da er vi nødt å orke å tenke over det, også i hverdagen.

Hverdagsstemmene dine var en del av statistikken årets valgkamp ble basert på. Om fire år vil valgkampen reflektere det du gjør fra nå til da.