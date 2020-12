Heimeopplæring betyr ikkje stengde skular

BT meiner det er feil å opne for meir heimeundervisning. Men det skal framleis vere mest mogleg undervisning på skulen.

Digital opplæring heime kan i nokre tilfelle vere den beste løysninga, meiner kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Jil Yngland / NTB

Guri Melby Kunnskaps- og integreringsminister (V)

Jobben min er å sørge for at elevane får best mogleg opplæring. Det inneber å gje lærarane rom for å undervise med god kvalitet i ei krevande tid.

I ein leiar onsdag kritiserer Bergens Tidende forslaget vårt som opnar for noko meir heimeopplæring. Avisa ber om at skulane skal vere opne. Mange skular har hatt utfordringar med å organisere undervisninga på grunn av høgt fråvær som følge av pandemien.

Vi foreslo å opne for noko meir heimeopplæring for elevar over tolv år, også på gult nivå.

Det betyr ikkje at skulane skal stenge. Tiltaksbyrda for barn og unge skal vere så lav som mogleg. Vi må tole strengare tiltak i resten av samfunnet, nettopp for at barn og unge skal få den opplæringa og sosiale kontakten dei treng.

Å gi barna best mogleg opplæring – også under ein pandemi – er den viktigaste oppgåva eg har som kunnskapsminister akkurat no. Då må eg legge til rette for at skulane og lærarane får moglegheit til det i ein svært krevjande situasjon.

Dersom halve klassen, inkludert læraren, er heime i karantene, kan den beste pedagogiske løysinga vere at alle får digital opplæring heime i desse timane. Hovudregelen skal framleis vere mest mogleg undervisning på skulen. Dersom ein skal ha heimeopplæring, er det under strenge føresetnader.

BT peikar på at stat og kommune må sørge for levelege arbeidsvilkår og nødvendige ressursar. Det er eg einig i, og vi tek rekninga. I 2021 foreslår vi å gi 7,3 milliardar ekstra til kommunesektoren, som kan brukast på skulane.

Vi har fått inn 46 høyringssvar. Lærarorganisasjonane og Elevorganisasjonen er blant dei som ønskjer noko meir fleksibilitet, men innanfor strenge rammer. Det har også kome kritiske høyringssvar. Vi vil lytte til innvendingar og er villige til å gjere justeringar.

Eg er avhengig av kloke hovud som spelar på lag for best mogleg opplæring.