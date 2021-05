De unges psykiske helse ligger ikke i ruiner

Frykten for at pandemien skal få katastrofale følger for den mentale folkehelsen, sier vel noe om hvor skjermet og beskyttet vi er.

Psykolog Peder Kjøs overleverte 30. april en rapport om psykisk helse under pandemien til statsminister Erna Solberg (H).

Fredrik Sylvester Jensen Psykologspesialist, Minds Ahead

Nylig mottok statsminister Erna Solberg rapport om psykisk helse og rusbruk av ekspertgruppens leder, Peder Kjøs. De unges psykiske helse ligger ikke i ruiner som følge av pandemien. Pandemien har vært ubehagelig, den har gitt oss stress og mange har opplevd redusert livskvalitet. Men dette har i seg selv ingen ting med psykisk sykdom å gjøre.

De aller fleste foreldre har grunn til å bli lettet av disse funnene.

Jeg har vært opptatt av hva denne paniske (og unyanserte) tilnærmingen til unges psykiske helse medfører. Og jeg undres litt over hvordan enkelte personer fra psykologstanden har frontet et perspektiv som har vært med å nøre opp under den panikken.

Psykolog Fredrik Sylvester Jensen. Foto: Privat

Jeg husker da jeg jobbet som skolepsykolog for PPT. Jeg fikk i oppdrag å jobbe systemisk med økt forekomst av selvskading på en ungdomsskole. Lærergruppen på skolen var stresset og bekymret (forståelig nok) for at selvskadingen var ute av kontroll.

Jeg ble ikke så populær da jeg etter beste evne prøvde å formidle at stressnivået deres var en vesentlig del av problemet. Men de så en nedgang (på stress og selvskading) etter at de fikk bedre rutiner på å håndtere det. Jeg tviler på at det var tiltakene som jeg anbefalte i seg selv, som var mest utslagsgivende, men lærernes opplevelse av kontroll.

For meg illustrerer dette et sosialpsykologisk prinsipp. Ungdommen «smittes» lett av det emosjonelle som rører seg i flokken. Det kan være bra fordi det øker samhold, trygghet og tilhørighet – men mer usunne mekanismer som selvskading og spiseproblematikk kan også oppstå som følge av slike gruppeprosesser.

Våre forfedre måtte stri med høy barnedødelighet, tilbakevendende hungersnød og kriger. I et slikt perspektiv burde vel denne pandemien være relativt ubetydelig, mener innsenderen. Illustrasjon: NTB scanpix / Shutterstock

For å få bukt med disse fenomenene trenger ungdommen voksenpersoner som kan gripe inn uten å selv blir overveldet. Noen ganger må fagpersoner på banen. Da kan en lure på hva som blir effekten når ikke engang psykologstanden har klart å unngå å la seg rive med.

Nå viser det seg at pandemien ikke har medført et stort innhogg i den mentale folkehelsen. I rapporten blir barn og unges endringer i psykisk helse knyttet til foreldrenes stressnivå. Jeg synes ikke disse funnene er så bemerkelsesverdige sett i lys av hva våre forfedre til enhver tid måtte stri med (som for eksempel høy barnedødelighet, tilbakevendende hungersnød og kriger). I et slikt perspektiv burde vel denne pandemien være relativt ubetydelig.

Frykten for at pandemien skal få katastrofale følger for den mentale folkehelsen, sier vel mer om hvor skjermet og beskyttet vi er. Og det virkelig positive her er at denne beskyttelsen har gjort at de aller fleste har blitt sterkere, ikke mer sårbare.

Det er betryggende og betimelig at Peder Kjøs går ut og demper panikken som har oppstått i kjølvannet av pandemien. Og det er flott at han så tydelig kommuniserer et skille mellom sykdom og livskvalitet.

Dette vil kunne bidra til at ressursene blir brukt riktig ved at den sårbare gruppen blir identifisert og får tilbud om spesialisert hjelp.