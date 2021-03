Seksuell trakassering er usexy

Det er nytteløst å rope #metoo om vi ikke samtidig jobber for å styrke kvinners makt og rettigheter i arbeidslivet.

Sofie Marhaug (R) er redd for at hele #metoo-bevegelsen skal koke bort i tabloide skandaler. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Sofie Marhaug 1. kandidat for Rødt til Stortinget og gruppeleder for Rødt i Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Midlene mot maktmisbruk er ikke like spektakulære som #metoo-fortellingene, men de er desto viktigere å ta i bruk. Nå frykter jeg at endringer i arbeidslivet vil gjøre det vanskeligere å stå opp mot seksuell trakassering i praksis.

Høsten 2017 ble en skrekkblandet fryd. #metoo var på alles skjermer. Hvordan kunne man fryde seg over denne elendigheten? Jo, fordi den økte bevisstheten ga håp om politisk forandring. Nå var tiden inne for å stille krav.

Like fullt grep skrekken tak i meg, og det gjør den fortsatt: Hva om hele bevegelsen koker bort i tabloide skandaler? Er det ikke lettere å minnes beskrivelsen av hvordan Trond Giske stakk tungen ned i halsen på en ung kvinne, enn de politiske kravene bak de kollektive oppropene?

De mange bransjeoppropene samlet fortellinger som til sammen synliggjorde strukturene. Hendelsene var så omfattende at de ikke kan betegnes som noe annet enn et samfunnsproblem.

At så mange fikk øynene opp for dette samfunnsproblemet i 2017, var neppe på slump. Donald Trump hadde blitt valgt som president i USA. Hans skamløse oppførsel overfor damer («grab ‘em by the pussy») vekket berettiget harme.

Lily Tomlin (fra v.), Dolly Parton og Jane Fonda ga tydelig beskjed om hva de mener om sexisme under Emmy-utdelingen i 2017. Foto: Chris Pizzello, TT/NTB

Da hovedrolleinnehaverne i filmen «9 to 5» skulle dele ut Emmy-pris året etter at Trump vant valget, gjentok Lily Tomlin en av filmens mest berømte replikker. Denne gangen var den imidlertid ikke myntet på sjefen i filmen, men på USAs president: «In 2017, we still refuse to be controlled by a sexist, egotist, lying hypocritical bigot.» («I 2017 nekter vi fortsatt å bli kontrollert av en sexistisk, egoistisk, løgnaktig hyklersk kriminell.»)

I satiren ligger det et dypt alvor i bunn: Det er vanskeligere å sette grenser eller gi beskjed om faktiske overtramp når det er noen med makt over deg og din fremtid som trakasserer deg.

Hvor du befinner deg på det Dolly Parton kaller for «the boss man’s ladder» i filmens tittelspor, har selvsagt betydning for hvordan denne makten utspiller seg.

Ethvert angrep på et organisert og anstendig arbeidsliv er et angrep på arbeidernes beskyttelse mot vilkårlig misbruk. Vi vet dessuten at maktmiddelet seksuell trakassering særlig rammer kvinner.

En styrking av arbeidsmiljøloven kan beskytte kvinner mot seksuell trakassering i arbeidslivet, mener Sofie Marhaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Derfor er det ikke bare emneknaggen metoo som gjelder i kampen mot seksuell trakassering. Det er også den tilsynelatende flåsete omskrivingen av Reagan og Trumps slagord «Make America Great Again», nemlig «Make Arbeidsmiljøloven Great Again».

Før Trump i det hele tatt ble valgt som president i USA, opplevde vi et angrep på vanlige folks rettigheter her hjemme i Norge: Arbeidsmiljøloven ble liberalisert. Generalstreiken i 2015 stoppet ikke regjeringen fra å åpne for mer midlertidighet.

Det finnes allerede forskning på norske forhold som viser at nær halvparten svarer at de var midlertidig ansatt eller vikar på arbeidsplassen da de ble utsatt for seksuell trakassering. Dette er en større andel enn blant øvrige undergrupper. Vi kan bare tenke oss hva slags stillingsvern folk flest egentlig har med kombinasjonen av videre adgang til midlertidige ansettelser, useriøse vikarbyrå og økt arbeidsledighet.

Å rope #metoo er riktig, men det er nytteløst om vi ikke samtidig jobber for å styrke maktposisjonene i våre egne (arbeids) liv.