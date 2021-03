En feil må kunne tilgis, selv om den er gjort av vår statsminister

Ernas feil er en parentes i den store sammenheng.

Statsminister Erna Solberg og mannen Sindre Finnes la selv ut denne selfien fra helgen på Geilo. Der var 14 personer samlet til hennes bursdagsfeiring. Foto: Skjermdump fra Instagram

Arild Helle Laksevåg

Jeg har alltid hatt stor respekt for politisk redaktør Eirin Eikefjord sine kommentarer, men sliter litt nå.

Følgende påstand fra den ellers dyktige politiske redaktøren i BT er rett og slett useriøs: «Hvis alle gjør som henne (Erna) og driter i koronareglene, kan vi fort få et stort smitteproblem». Den påstanden holder bare ikke.

Erna Solberg har stått på for oss alle i dette landet fra dag 1, og fortjener overhodet ikke en slik karakteristikk. Hun er statsminister, men hun er også et menneske, Eirin Eikefjord. Hun gjorde en feil og har beklaget dette dypt.

Vet du om noen feilfrie regjeringsministre, eller konger for den saks skyld, rundt omkring i verden? Ernas feil er en parentes i den store sammenheng.

Alle kan gjøre feil, selv den aller, aller beste. Dette var en veldig dum feil, men jeg har overhodet ikke mistet respekten for Erna Solberg for det. Hun er dyktig, hun er jordnær, og hun gjør en god jobb for landet vårt.