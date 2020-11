Grønt klimafond kan bli Norges viktigste internasjonale klimabidrag

Her er tre gode grunner.

Dagfrid Forberg i Zero er full av lovord om regjeringens nye klimafond for grønne investeringer i utviklingsland. Foto: Miljøstiftelsen Zero (CC 2.0 BY)

Dagfrid Forberg Nestleder i Miljøstiftelsen Zero

I skyggen av at regjeringen la frem forslag om kutt i fornybarbistanden, leverte utviklingsminister Dag-Inge Ulstein en spennende nyhet: Utredningen av et nytt klimafond for grønne investeringer i utviklingsland, for å begrense utslipp fra kull.

Vi i Miljøstiftelsen Zero applauderer initiativet og er spente på neste steg. Det er ett år til FNs klimaforhandlinger i Glasgow. Før den tid bør Norge legge initiativet og pengene på bordet. Vi mener det kan bli Norges viktigste og smarteste internasjonale bidrag til klimasaken.

Jeg skal gi tre gode grunner.

For det første: Skal vi nå klimamålene, må hele verden med i det grønne skiftet. Vi står midt i omleggingen av energisystemet, fra fossil til fornybar energi.

Heldigvis peker mange piler rett vei. Fornybar energi blir billigere, og etterspørselen etter grønne aksjer og investeringsobjekter har skutt i været. Det er godt klimanytt.

Men både den private og statlige grønne kapitalen allokeres i stor grad innenfor vestlige landegrenser. Covid-19 har forsterket dette bildet. Den opplevde risikoen knyttet til investeringer i fornybar infrastruktur i mange utviklingsland, gjør kapitalen dyr og prosjektene mindre attraktive. Utslippene fra kullkraft øker fortsatt i fremvoksende økonomier.

Skal vi lykkes med å stoppe klimaendringene, er det helt avgjørende med risikovillig kapital uten altfor høyt avkastningskrav, og tilgjengelige garantiordninger i de markedene hvor kullkraft fortsatt bygges.

For det andre: Norge har de beste forutsetningene. Vi har ti tusen milliarder i statsformue som forvaltes gjennom investeringer verden over, og i statlig eide selskaper. Vi har lang erfaring og kompetanse innen fornybar energi, og stor bakkekunnskap gjennom det statlige norske investeringsfondet Norfund å bygge videre på.

Vi har god dialog og bilaterale avtaler med mange utviklingsland, opparbeidet gjennom energisamarbeid over mange år.

Vi har etablert låneordninger og risikoreduserende garantier som kan videreutvikles i et langt større volum. Og så har vi privat kapital og institusjonelle investorer, som kan inviteres til å avløse den statlige kapitalen for nye investeringer når prosjektene er realisert.

Om vi setter alle disse redskapene sammen, har vi alt som trengs i verktøykassen for en stor og kraftfull satsing.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er på rett spor, mener innsenderen. Foto: Carina Johansen / NTB

For det tredje: Det er smart fordi det lønner seg. Det statlige investeringsfondet Norfunds investeringer i fornybar energi, med formål om å bekjempe/redusere fattigdom, har så langt gitt svært gode resultater og en avkastning på 7 prosent i året.

Med så god avkastning i verdens minst utviklede og mest utfordrende markeder, er det rimelig å forvente enda bedre resultat hvis det også kan rettes mot vekstøkonomier - hvor fornybar energi i enda større grad vil hindre utbygging av ny kullkraft.

Til sammenlikning har oljefondet siden 1998 hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,8 prosent. Det er med andre ord mulig og fornuftig å etablere dette som et fond utenfor bistandsbudsjettet, ettersom dette er investeringer som kan ha et tilfredsstillende avkastningskrav. En ny norsk satsing vil kunne gi både effektive prosjekter som kan konkurrere i disse markedene, og lønne seg.

Zero mener Norge bør lansere et nytt klimafond for investeringer i fornybar energi og infrastruktur i utviklingsland og vekstøkonomier, der hvor økt tilgang til kapital er helt avgjørende for å utkonkurrere kull – som sitt viktigste bidrag til den internasjonale klimapolitikken foran klimatoppmøtet i Glasgow.