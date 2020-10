Hvem kan si nei til Bybanen?

Vi åsabuer må være villige til å endre reisevanene våre.

Miljøvennlig og skinnegående reise fra Åsane terminal til Torget er noe helt annet enn dagens busser, skriver innsenderne. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Vi har gjennom artikler og leserbrev i BT fått med oss at det er en del motstand mot Bybanen til Åsane.

Som åsabuer synes vi det er rart. Hvem kan vel si nei til effektiv, miljøvennlig persontransport, som går i egne traseer og har forutsigbar reisetid?

Det vil bli 17–18 minutters reisetid fra Åsane terminal til Torget, uavhengig av om noen har gått tom for strøm eller diesel i Fløyfjellstunellen. Det er noe helt annet enn dagens busser, som sliter på veiene og virvler opp enorme mengder asfaltstøv.

Dekkslitasjen fører til at de er storprodusenter av mikroplast, som vi jo alle vet er svært skadelig for naturen. At bussene stanger i akkurat de samme køene som bilene i en stadig økende trafikk, er noe motstanderne av Bybanen unnlater å nevne, når de snakker om bussenes tidsmessige fordel.

Terje Oseberg Askeland (t.v) og Nils Øyvind Hansen bor begge i Åsane og ser frem til at Bybanen skal komme til bydelen. Foto: Privat

At vi åsabuer belaster sentrumsbeboerne med opp mot 90 ekstra busser pr. time, er visst heller ikke et vektig argument for en del motstandere. Er det på bakgrunn av dette virkelig noen som mener at busstransport til og fra Åsane er det vi skal basere en bærekraftig kollektivtransport på?

Vi burde heller protestere mot at byggestarten først er om fire-fem år. Det er Bergen nord og Sandviken sin tur nå!

Vi som skriver dette, bruker stort sett ikke kollektivtransport. For vår del kunne det gjerne være bompengefri, firefelts motorvei hele veien fra Åsane til Fyllingsdalen. Men vi innser jo at slik vi kunne tenkt oss å ha det, ikke er det beste for samfunnet og miljøet.

Vi må alle være villige til å endre våre vaner. Endringer er ofte ubehagelige, men på grunn av klima og miljø er de helt nødvendige. Selv gleder vi oss til å ta i bruk en helt ny sykkelvei med tilhørende tunneler hele veien fra Nyborg til Fyllingsdalen.

Et argument som benyttes, er at banen koster for mye. Ja, banen koster penger, men vi må jo ha en viss tillit til at de politikerne vi har valgt, har kvalitetssikret kost/nytte-beregningene som er gjort.

Av og til kan man få inntrykk av at det er en skinndebatt som føres, at en del argumenter egentlig er vikarierende. Det er litt rart at noen av dem som blir direkte negativt berørt av en bybane, tilfeldigvis også har en sterkt utviklet bekymring for samfunnets pengebruk.

Man kan også lure på om noen av dem som argumenterer for bedre veier til bussene, egentlig argumenterer for bedre veier til seg selv og sin egen bil. Motvilje er forståelig, men vi får en bedre debatt med reelle argumenter.

Skal Bryggen pakkes inn for vinteren, når turistene ikke er der? spør innsenderne fra Åsane. Foto: Ørjan Deisz

Vi håper at våre politikere først og fremst lytter til fagkompetanse innen byutvikling når trasévalg skal bestemmes, og ikke er for opptatt av kortsiktig politisk gevinst, slik at våre barn og barnebarn raskest mulig kan få den Bybanen de fortjener.

Som åsabuer skal vi være forsiktige med å mene for mye om det som skjer i sentrum, men vi drister oss til å gi et råd: Om man av en eller annen grunn velger å ikke legge Bybanen over Bryggen, så bør dere gjøre med Bryggen som dere gjør med grillen om vinteren – legg på et trekk fordi ingen bruker den, og ta det av igjen når sommeren og turistene kommer.