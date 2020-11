Hvorfor støtter ikke byrådet åpne barnehager?

Det er et viktig tiltak for sosial utjevning, integrering og inkludering.

Åpen barnehage er et tilbud for dem som ikke har barnehageplass, men hvor barn må ha følge av en forelder eller omsorgsperson. Nå ønsker byrådet å kutte i tilskuddet til de åpne barnehagene. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB (illustrasjonsfoto)

Cesilie Tveit Nestleder Utvalg for barnehage, skole og idrett (FNB)

Det er trist at barnehagebyråden vil kutte tilskuddet på 3,2 millioner kroner til byens 15 åpne barnehager. Det er et viktig tiltak for sosial utjevning, integrering og inkludering.

Kanskje det er slik at byrådet nå ser sitt snitt til å innhente midler for å dekke tapet, etter at de nylig mottok en bot på 3 millioner kroner fra Datatilsynet etter en sikkerhetsbrist?

Trøndelag Forskning og Utvikling beskriver åpne barnehagers særegne driftsform, brukergrunnlag og betydning som en måte å utfylle ordinære barnehager. Utfordringene i noen av familiene som bruker åpne barnehager, kan være av ulikt slag: språkproblemer, ensomhet, sykdom, arbeidsløshet, økonomi eller annet.

Fordi barnet kommer til åpen barnehage sammen med voksen omsorgsperson, vanligvis en av foreldrene, har man andre muligheter til å observere, styrke og støtte samspillet mellom foreldre og barn, enn i en ordinær barnehage.

Som det påpekes i Toddler-prosjektet ved Universitetet i Stavanger (2013), så er det å styrke samspillet mellom foreldre og barn, og gjennom det skape gode læringsprosesser tidlig i barnets liv, et viktig grep for å utjevne ulikheter i læringsevne videre oppover i skolesystemet.

Cesilie Tveit er nestleder i Utvalg for barnehage, skole og idrett i bystyret og representerer Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Foto: Privat

En masteroppgave i 2008 fant at åpen barnehage ga foreldre med en annen kulturell bakgrunn enn den norske, trening i og kunnskap om hva som forventes på ulike arenaer i det norske samfunnet.

FNB har satt av penger i sitt budsjett til nettopp prosjekter som Åpen barnehage. Vi jobber for sosial utjevning, integrering og inkludering. Som nestleder i Utvalg for barnehage, skole og idrett, håper jeg at flere partier vil finne plass i sitt budsjett til å støtte åpne barnehager.