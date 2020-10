BT tar feil om barnehager

Hvis BT ønsker å mene sterkt på lederplass, bør de ikke kritisere oss basert på konstruerte stråmenn.

Når byen utvikler seg og vi får nye boligområder med mange barnefamilier, må det bygges nye barnehager i disse områdene, skriver byrådsleder Roger Valhammer. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Onsdagens leder i BT viser en mangel på kjennskap til byrådets politikk og en manglende forståelse for barnehagesektoren.

Byrådet foreslår å sette av 100 millioner til strategiske kjøp og etablering av barnehager til neste år, i tråd med byrådsplattformens mål om å øke den kommunale andelen barnehager.

Når byen utvikler seg og vi får nye boligområder med mange barnefamilier, må det bygges nye barnehager i disse områdene. At dette er oppsiktsvekkende eller kritikkverdig, har jeg utfordringer med å forstå.

Bystyret har også vedtatt at byrådet skal vurdere å overta barnehager som skal selges eller står i fare for å bli lagt ned. Det er altså ikke snakk om å overta «veldrevne private barnehager», men å kjøpe barnehager som er til salgs.

I dag har kommunen kun kontroll på 30 prosent av barnehageopptaket, mens de rundt 80 private barnehagene selv definerer sine opptakskriterier. I tillegg har private barnehager som har rett på tilskudd, dette til «evig tid», og derfor risikerer vi at barnehagetilbudet ikke endres i takt med behovet.

Det er kommunen som har ansvaret for å oppfylle lovens krav, men vi har ingen mulighet til å styre verken opptaket eller stille krav til kvalitet i private barnehager. Et alternativ til økt kommunal andel, er at Stortinget gir kommunene økt rett over alle barnehager for å kunne stille kvalitetskrav, legge føringer for opptak og å kunne vri antallet barnehageplasser i tråd med endring i antall barn og hvor folk bor.

Byrådet er like fullt tydelig på at vi ønsker et mangfold av barnehager og vi har et godt samarbeid og mange dyktige aktører. Byrådets syn er med andre ord ikke ideologisk begrunnet, som BT påstår, men tvert imot bygget på rasjonelle vurderinger og utfordringer som vi vil løse.

Så litt om budsjettet. Når vi i år har lagt frem et stramt budsjett for 2021 er det driftsbudsjettet vi har måttet stramme inn på. Investeringstakten er like høy som tidligere. Så når vi setter av 100 millioner til kjøp av barnehager, og 50 millioner til ungdomsskole i sentrum, er det en prioritering i investeringsbudsjettet.

Det er et stykke fra byrådets politikk og den retorikken BT i sin leder legger til grunn for å kritisere ønsket om flere kommunale barnehager.

Årsaken til at vi ønsker økt kommunal andel, er å sikre bedre styring på hvor vi tilbyr barnehageplasser og ikke minst sikre familier rett og mulighet for barnehageplass der de bor.