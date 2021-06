Ubåten på Fedje må heves

67 tonn flytende kvikksølv er ikke kun et lokalt problem.

Da den tyske ubåten U-864 ble torpedert og gikk ned i 1945, hadde den 67 tonn kvikksølv om bord. Illustrasjon: Fred Ivar Utsi Klemetsen (Arkiv)

Rune Birger Nilsen Medlem i Norges Miljøvernforbund

Det er ikke mye informasjon U-864-ekspertutvalget har frigitt siden det ble oppnevnt 27. oktober 2020, men utvalgets leder Gro Kielland har lettet litt på sløret til Strilen og BT.

Kielland informerer om at moderne teknologi muliggjør kartlegging av kvikksølvet mer nøyaktig enn tidligere – og av den årsak er det ønskelig å utføre en ny kartlegging av hvor kvikksølvet befinner seg. Kanskje det ikke er behov for å heve U-864?

Tidligere kartlegginger har, blant annet på bakgrunn av skrogvurderinger, konkludert med at mye av kvikksølvet sannsynligvis befinner seg i skrogdelene, og en andel befinner seg i sedimentene nær skrogdelene.

En rapport fra 2008 konkluderte med at korrosjonen tærer på spesielt de sveiste kvikksølvbeholderne, og det haster med tiltak innen ti år. På grunn av korrosjonens virkning på kvikksølvbeholdere er det ikke hensiktsmessig å rote rundt i delvis nedsenkede kjølseksjoner for å slippe å heve skrogdelene.

Det verste som nå kan skje, er at ekspertutvalget viser usikkerhet og åpner opp for flere lange utredninger rundt dette. Det sikreste er å forsiktig heve skrogdelene med sin skjøre last mens skrogdelen er innkapslet. I likhet med kartleggingsteknologi blir også undervannsoperasjoner utviklet til det bedre.

67 tonn flytende kvikksølv er ikke kun et lokalt anliggende og problem. Det er både av nasjonalt og internasjonal interesse å forhindre en evigvarende miljøtrussel i et ulovlig «sjødeponi».

Hev skrogdelen til U-864 og fjern mest mulig av kvikksølvet i sedimentene. Det er den eneste farbare og riktige løsningen.