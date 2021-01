Skjenkestopp må utløse redningspakke

Lønnsplikt under permittering er det første som må fjernes.

For puber, barer og nattklubber betyr skjenkestopp i praksis næringsforbud, mener innsenderne. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Eivind Nævdal-Bolstad Nestleder i Bergen Høyre

Heine Johansen Nestleder i Bergen Venstre

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Regjeringen innførte 3. januar et nasjonalt skjenkeforbud. For de fleste restauranter blir tapene så store ved å holde åpent uten alkoholservering, at de må stenge. For puber, barer og nattklubber er dette et faktisk næringsforbud.

I Bergen er det fjerde gang serveringsstedene blir pålagt skarpe begrensninger på sin drift siden mars. Når regjeringen igjen velger å ramme en spesifikk bransje med tiltak, må vi også få på plass en spesifikk tiltakspakke for denne næringen.

Eivind Nævdal-Bolstad og Heine Johansen mener regjeringen må følge opp med krisepakke tilpasset næringen. Foto: Privat

Et første tiltak som må på plass, er å fjerne lønnsplikten for arbeidsgiver under permittering. Den er i dag på 10 dager. Når serveringsstedene må stenge, må regjeringen også være tydelig på at serveringsstedene kan benytte seg av to dagers varslingsfrist for permittering, i stedet for 14 dager.

Når en restaurant stenges, tar det ikke lang tid før mye av varelageret går ut på dato. Derfor må også kostnader ved varetap dekkes av hjelpepakkene. Det samme bør kostnadene for å holde essensielt personell i jobb for de bedriftene som evner å ha et begrenset tilbud.

Når en bransje gang på gang blir stengt ned uten at den blir møtt med avbøtende hjelpepakker, står vi i fare for at tilliten til og oppslutningen rundt tiltakene blir kraftig svekket. Etter at serveringsnæringen en rekke ganger har blitt gjenstand for både nasjonale og lokale myndigheters restriksjoner, har ikke bransjen flere ressurser igjen.

Den nasjonale skjenkestoppen må derfor følges opp med en ny og tilpasset krisepakke til næringen.