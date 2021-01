Venstre satser på sentrum

Smultringbyen Bergen kan ikke få fortsette å utvikle seg.

Med Venstres hånd på rattet blir det fart i boligbyggingen i og rundt sentrum, skriver Heine Johansen, barsjef og nyvalgt leder i Bergen Venstre. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Heine Johansen Leder i Bergen Venstre

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg i BT 10.01 kommer John Glenn Robertsen til samme konklusjon som Venstre gjør: Løsningen for Bergen sentrum er å bygge flere sentrumsnære boliger. Han hevder imidlertid at dette kan Venstre «skyte en lang pil» etter. Vel, Venstres lange pil er treffsikker!

Venstres fremste prioritering i byplanleggingen har vært bygging av Bybanen. Den har bystrukturerende kvaliteter som vi ikke har sett sidestykke til i Bergen. En av effektene av bybanen er en storstilt utbygging av bynære områder på Mindemyren. Mindemyren er trolig Norges største transformasjonsområde, ifølge forskning.no. Området har potensial til å bli et nytt sentrum med tusenvis av nye boliger.

Et annet område hvor byrådet og Venstre ønsker seg nye boliger, er Dokken. Her er det knapt andre partier enn Robertsens eget parti, Senterpartiet, som ønsker å beholde godshavnen. Derfor er det også vedtatt at godshavnen skal flyttes til Ågotnes på Sotra, mens Dokken skal brukes til byutviklingsformål. Også her er det planlagt plass for hundrevis av boliger.

På Dokken er det plass til hundevis av boliger. Denne indrefileten i Bergen må ikke ødelegges av en bymiljøtunnel, mener innsenderen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Venstre er selvsagt motstander av å ødelegge denne indrefileten i Bergen ved å bygge en fire-felts trafikkmaskin gjennom området i form av en såkalt «bymiljøtunnel».

Det finnes mange andre muligheter i Bergen sentrum. Byrådet ønsker flere private planinitativ i bysentrum. Hvorfor ikke omforme gamle næringsbygg til bolig? Det er tross alt den vanligste formen for boligbygging i Norge i dag.

Hvis Robertsen ønsker å angripe partier for manglende satsning på sentrum, er verken Venstre og MDG rette adressat. Blandingen av en stram arealpolitikk for å hindre mer byspredning, sammen med en storstilt satsning på sentrum og sentrumsnære områder, er akkurat det som trengs for å hindre at smultringbyen Bergen får fortsette å utvikle seg.

Det er den politikken vi har gått til valg på, og den politikken vi fører.