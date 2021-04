Hva vil vi med byen vår?

Mye nytt bygges uten tanke for helheten. Trenger vi et arkitekturopprør også i Bergen?

De nye sykehusbyggene og andre nybygg rundt om i Bergen er for lite tilpasset eldre og mindre nabobygg, mener Olav Reikerås. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Olav Reikerås Bystyrerepresentant i Bergen, Senterpartiet

I BT 24. april tar stortingsrepresentant for Høyre Peter Frølich opp arkitekturen i Bergen. I Oslo er det nå et arkitekturopprør. Kanskje skulle vi hatt det samme i Bergen? Vi er med rette stolte av byen vår, men vil det bli slik i fremtiden? La oss ta en titt.

Da jeg studerte, var Haukeland sykehus et klassisk byggverk. Så kom nye tider, og sykehuset fikk en dominerende, firkantet betongkoloss som påbygg til de eldre byggene. Måtte det bli slik? Jeg har vært med på utbyggingen av det nye sykehuset i Tromsø og det nye Rikshospitalet. Begge byggene fremstår som harmoniske og med en tilpasset beliggenhet i terrenget. Når jeg nå går forbi den nye bygningsmassen på Haukeland Sykehus, virker den avvisende med sine glassfasader som ikke er tilpasset helheten.

Dette kunne også skjedd med Bryggen etter brannen i 1955. Da var det mange som ivret for å rive resten av «Tyskebryggen». Det gamle rasket skulle gi plass til moderne bygg formet som firkanter i betong. Heldigvis hadde vi fremsynte mennesker som fikk forhindret det.

Olav Reikerås (Sp) mener byrådet har store utfordringer når en ny bydel skal bygges på Dokken. Foto: Privat

Etter bybrannen i 1916 var det mange som ville fylle igjen Smålungeren. Nå ser vi at Store Lungegårdsvann fylles mer og mer igjen. Det hele startet med det forrige Byrådet som ville ha bybane langs vannet. Men er det nødvendig å fylle igjen så mye for å få et bybanespor? Kanskje vi heller skulle revet Bygarasjen og gjenskapt kanalen mellom Lille og Store Lungegårdsvann?

Og når vi først snakker om Store Lungegårdsvann; ved kanten av vannet finner vi den fineste, mest solfylte og sentrumsnære tomten vi kan tenke oss til boligbygging. Den er nå en godsterminal som mer og mer fylles opp med containere og biler. I festtaler blir det snakket mye om at Bergen sentrum skal legges til rette for barnefamilier. Her har vi en super tomt hvor det er fullt mulig å bygge barnevennlig, og området ligger rett ved en videregående skole, en park og en badestrand.

I stedet vil godstrafikk legge beslag på tomten i mange år fremover. Barnefamilier flytter vekk fra sentrum, og sentrum blir overlatt og overtatt av turistnæringen og underholdningsbransjen.

Utbyggingen langs Bybanen ser ut til å skje helt på utbyggernes premisser, mener innsenderen. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Enda litt nærmere sentrum ligger det «nye» rådhuset. Da vi skulle få et nytt på 70-tallet, fikk vi en anonym, grå høyblokk i et gammelt, historisk kvartal av byen. Etter som årene gikk, viste det seg at bygget var fullt av asbest. Vi kunne benyttet anledningen til å rive og få et nytt rådhus som var bedre tilpasset kvartalet. Da kunne vi også åpnet opp selve kvartalet som ellers fremstår som lite tilgjengelig. Men vi valgte å rehabilitere rådhuset til svært store summer.

Men selvsagt; alt dreier seg om øynene som ser, uenighetene har vært store hele veien. Nå har vi et byråd som vil at all utbygging skal være konsentrert rundt bybanestoppene. Og dette ser ut til å skje helt på utbyggernes premisser. I godt etablerte boligstrøk reiser det seg grå, høye firkantblokker. Slik har det blitt på Skjold, slik skal det bli på Hop, og et grelt eksempel ser vi allerede på Paradis.

Blokkbebyggelse kan være greit, men ikke i et etablert boligstrøk med småhusbebyggelse. Da presser man også ut beboere som gjerne ville fortsette å bo i husene sine, men ikke i et hus som er omgitt av boligblokker. Konsekvensene for disse er store. Mye av denne utbyggingen er vedtatt med en stemmes overvekt i bystyret uten tanke for helheten.

Nå står vi foran en stor utbygging på Dokken. Skal vi fortsette på samme måten? Vi er helt enig med Peter Frølich. Men han representerer Høyre og deres syn på privat aktivitet. Skal vi la utbyggingen skje på utbyggernes premisser for at noen skal tjene mest mulig på kortest mulig tid? Skjer det, vet både han og vi at vi får en «legoklossby» på Dokken.

Utfordringene er store for byrådet. Evner de å få til noe vi kan bli stolte av?