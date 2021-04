En skam hvis Aarebrot ikke får gate i Bergen

Et forbud snur kjønnsrollene på hodet og legitimerer urett mot menn på grunn av deres kjønn.

Hvis byrådets forbud mot mannlige gatenavn blir vedtatt, kan det vare helt til år 2292, meldte BT nylig. Det er i lengste laget å vente for Frank Aarebrot, mener innsenderen. Illustrasjon: Shutterstock / NTB / BT

Ståle Sørensen Kunstner og uavhengig lokalpolitiker i Drammen

De fleste ting som burde være forbudt, er i dag forbudt, eller i det minste foreslått forbudt. Skal man forby noe nå, må man tenke nytt. Det har de gjort i Bergen: Forbud mot å kalle gater opp etter menn!

Nå er det slik at vi har levd noen hundre år i et veldig mannsdominert samfunn, hvor dyktige kvinner ble holdt aktivt tilbake på grunn av sitt kjønn. Resultatet er selvfølgelig at de store oppfinnere, tenkere, politikere og kunstnere var menn. Vi får ikke skrevet om historien. Det er en realitet.

Det betyr ikke at vi ikke skal minnes disse mennene, men at navn på gater må settes inn i rett historisk kontekst.

Nå er vi mye smartere som samfunn. Mange av de fremste lederne, forfatterne, kunstnerne i vår samtid er i dag kvinner. Klart de skal få gater oppkalt etter seg etter sin død. Men det bør jammen også fremstående menn i sin samtid.

Et forbud tjener ikke likestillingen. Det snur kjønnsrollene på hodet og legitimerer urett mot menn på grunn av deres kjønn. Har vi virkelig ikke lært noe som helst av historien?

For over ett og et halvt tiår siden satt jeg i navnekomiteen i Gamle Oslo. Jeg er ganske stolt av den jobben vi gjorde. Vi hadde sterkt fokus på å bruke kjente kvinner i gatenavn. Vi hadde også et ønske om å minnes Gamle Oslo sin moderne historie som en flerkulturell bydel, samt dens industrihistorie.

Det er en skam for Bergen hvis den avdøde statsviteren Frank Aarebrot ikke blir hedret med et gatenavn, mener innsenderen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Noen av resultatene som jeg er stolt av er:

«Annette Thommessens plass» ved jernbanen. Annette Thommessen var leder og etablerer av Norsk Organisasjon for Asylsøkere og en viktig stemme i sin samtid. Dette var mitt forslag.

«Dronning Eufemias gate», etter den norske dronningen som på underlig vis ikke tidligere har fått gater eller torg oppkalt etter seg. Dette var Tore H. Vigerusts forslag.

Slik kan man altså gjøre det. Positivt, frivillig og i tråd med historie og overordnede ideer, helt uten bruk av forbud og identitetspolitikk eller innblanding fra markeringskåte politikere.

Dersom Bergens forbud mot å kalle gater opp etter menn betyr at for eksempel valgforsker Frank Aarebrot ikke får en egen gate i byen, er det en skam for Bergen.

Jeg har sagt det før, jeg gjentar det gjerne: Politikere som alltid tyr til forbud, viser i grunn at de er dårlige politikere som ikke klarer å bruke hele den politiske verktøykassen man har tilgjengelig.