Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og direktøren i Norad, Bård Vegar Solhjell, ønsker seg et enda sterkere fokus på bærekraftsmålene. Foto: Privat

Vi er omgitt av tidsfrister i disse dager. Tid for stenging, tiltak og for gjenåpning. Midt i dette er det viktig å holde fokus på den viktigste av alle frister – bærekraftsmålene. De er verdens arbeidsplan frem til 2030.

Fra nå av skal disse målene styre hvordan vi bruker bistanden vår. Norad er en verktøykasse for regjeringens arbeid med å nå bærekraftsmålene. Lettere sagt enn gjort, selvsagt. Men i en verden på vippepunktet må målene og strategien for å nå dem, være store og tydelige.

Vi har bak oss en periode med fantastisk fremgang. I 1990 ble rundt 36 prosent av jordens befolkning regnet som ekstremt fattige, ifølge beregningene til Verdensbanken. 25 år senere, i 2015 var tallet sunket til under ti prosent, på tross av en sterk økning i folketallet.

I tillegg er det oppnådd store forbedringer innen utdanning, helsetjenester og bruk av ren energi. Barnedødeligheten gikk dramatisk ned. Ikke noen gang i menneskehetens historie har barnedødeligheten blitt redusert så betydelig som i de to tiårene rundt årtusenskiftet.

Fremgangen vi har sett i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, har begynt å flate ut, ifølge innsenderne. Foto: FN

Selv om mange mennesker fortsatt er fattige og er i en sårbar situasjon, er dette en fantastisk fremgang. Verden var en suksess – inntil nylig.

Der vi står i dag, i 2021, er det tegn til at fremgangen flater ut, – ja blir til et tilbakeslag. Nedgangen i fattigdom har vært svakere i de siste årene og covid-19 ser ut til å forsterke denne tendensen.

Pandemien påvirker på tvers av alle sektorer. Den struper lands inntekter, og den hindrer aktivitet som fattige mennesker er avhengig av: kjøp og salg, småjobber og kreative grep for å overleve. I tillegg kommer stansen i forsendelser av penger fra slektninger i andre land. Covid-19 og alt det den fører med seg, kan bli mer enn en hump i veien for fattige land. Det kan bli et stort tilbakeslag som vil prege dette tiåret.

Samtidig gir den teknologiske utviklingen nye muligheter for fattige land, og teknologien utvider spillerommet for utviklingssamarbeid. Et eksempel er Eduapp4syria som Norad lanserte i 2017. Dette er et dataspill som bidrar til å lære barn å lese, spesielt beregnet på dem som mister skolegang på grunn av krig og konflikt. Bare i Syria er det estimert at 2,5 millioner barn mister undervisning på grunn av krigen.

Spillene «Antura and the Letters» og «Feed the Monster», laget av Eduapp4syria, bidrar til økt leseferdighet blant flyktninger. Foto: Norad

Nå viser en evaluering at spillet har bidratt til økt leseferdighet og leseflyt blant barna som har brukt det. Spillet er gratis og finnes nå på 49 språk. Det er bærekraftsmål fire, «God utdanning» i praksis.

Samtidig med bedringen i sosiale og økonomiske rettigheter opplever vi en tilbakegang i sivile og politiske menneskerettigheter. Tallet på barneekteskap har ikke gått ned, homofile trakasseres, det sivile samfunn begrenses og kvinners rettigheter er under sterkt press i mange land.

Et av de mest dramatiske utviklingstrekkene i verden frem mot 2030 er likevel klimakrisen og tapet av natur. De globale klimaendringene har allerede fått konsekvenser for mennesker og samfunn.

Tapet av natur henger tett sammen med klimaendringene og kan ifølge FNs naturpanel få enda større konsekvenser for oss mennesker enn klimaendringene. Det er ikke så rart: Vi mennesker er helt avhengige av naturen for å få mat, klær, energi og medisiner – ja, det meste.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein planter et tre som skal hindre stigende havnivå å trenge inn i landsbyen 'Ahau på Tongatapu, en av øyene i øystaten Tonga i Stillehavet. Foto: Karen Setten / NTB

Nedbygging av natur øker også faren for pandemier. Fattige land blir hardest rammet. Samtidig er dette land som har minst ressurser til å tilpasse seg. Verdensbanken regner med en økning av tallet på ekstremt fattige med 100 millioner mennesker frem mot 2030, bare på grunn av klimaendringene.

Nedbygging av natur og klimaendringer påvirker lokal flora og fauna, som igjen kan få store konsekvenser – som for eksempel omfattende migrasjon. De store økologiske endringene skaper en verden på vippepunktet. Disse endringene utgjør en trussel mot økonomiske og sosial fremgang i fattige land. Vi må forberede oss på et krevende tiår.

Bærekraftsmålene er den viktigste globale agendaen som drar oss i motsatt vei og i riktig retning.

De er en helhetlig arbeidsplan som dekker alle typer utfordringer. Denne planen gjelder alle mennesker, ikke bare stater og myndigheter. Den omfatter alle land, ikke bare fattige. Sett i bærekraftsmålenes perspektiv er vi alle utviklingsland.

I 2019 deltok 3000 bergensere på Nattevandring for FNs bærekraftsmål. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Nå skal disse målene mye tydeligere styre norsk bistand. Norad vil arbeide etter målene og organisere seg etter dem. Vi vil også måle hvor mye penger vi bruker på hver av dem. I år presenterer vi for første gang en bistandsstatistikk hvor tall er brutt ned på bærekraftsmålene.

Å sette bærekraftsmålene i førersetet er en stor ambisjon. For å bygge opp under dette har vi fastsatt noen prinsipper for vårt arbeid. Først og fremst skal vi fortsette å bruke bistand bedre, ved å sette penger i arbeid på en effektiv måte som gir tydelig uttelling for alle parter og ikke minst vil vi bidra til en grønnere verden.

Vi vil skape innovasjon og endringskraft i bistandsarbeidet, og vi vil arbeide i partnerskap i all vår virksomhet. Norad vil være en strategisk partner med sivilt samfunn, næringsliv, statlige institusjoner og alle våre internasjonale kontakter.

Det er bare tiden og veien frem til 2030.

Året vi har bak oss, i pandemiens navn, har lært oss at alt kan skje. Det er ikke alltid slik at «det helst vil gå godt». Vi må samle trådene og gå løs på utfordringene dersom verden skal gå i den retningen vi vil. I bærekraftsmålene finner vi grunnlaget for den satsingen.