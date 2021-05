Slik ødelegger man en vakker by

Bergen kommune har latt Ulriken ødelegges av monstertårn for å gi restauranten mer besøk.

Når gondolene også er på plass, er det mest ødeleggende inngrep i Bergen komplett, mener innsenderen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Thorbjørn Kaland Bergen

Det som har gjort Bergen til verdens vakreste by, er Byfjellene. De har gitt besøkende til byen varige gode minner fra en lun, inkluderende by, der striler, nordlendinger og utlendinger har møttes i en idyllisk havn, skjermet for Nordsjøens stormer.

Mange andre byer hadde opprinnelig høyere, mer prangende fjell enn Bergen. Men etter at byens mektige og bemidlede borgere har fått bygge helt til topps, har korrupte politikere ødelagt flere fjellrike byer.

Hvis noen hadde søkt om å få bygge bane eller restaurant på et av byfjellene i dag, ville svaret vært klart nei, ettersom Bergen har vedtatt byggegrense, over dagens bebyggelse langs fjellsidene. Slik tenkte man ikke for 120 år siden da veiene og banen til Fløyen ble ansett som en døråpner til ukjent natur. Slik tenkte man ikke i 1960 i gledesrusen over at Ulriksmasten skulle servere fjernsynssendinger til Bergen.

Da fremsto de små gondolene, Perle og Bruse, som et sjarmerende supplement til fremtiden som kom med fjernsynsbildene.

Verken Ulriksbanen eller restauranten har noe med friluftsliv å gjøre, mener Thorbjørn Kaland. Foto: Privat

Bergenserne elsker byfjell og friluftsliv. På fine dager ser vi folkevandringer fra de tusen hjem til de tusen lokale stier på alle byens fjell. Alle boområder har sin lokale sti til sin egen eventyrskog. De mest trafikkerte områdene har fått grusveier og steintrapper som hindrer slitasje på naturen.

Ulriksbanen og Ulriksrestauranten har ingenting med friluftsliv å gjøre. Selvsagt synes mange turvandrere det er fint å få snopt seg en is på toppen etter turen opp Oppstemten. Men det er ikke dem det bygges monstertårn for.

Ulriksrestauranten er en helt vanlig restaurant lik andre restauranter i Bergen, som har fått rane til seg en prangende utsikt med økt attraktivitet for tilreisende turister.

For at de skal få ned køene og øke omsetningen på restauranten, har en sovende teknisk etat i Bergen kommune sett mellom fingrene på at byens hellige fjell, Ulriken, skulle ødelegges med en rekke dominerende, brede tårn.

Tårnene gir alle som beskuer Ulriken, budskapet om at Ulriken ikke er et fjell. Det er ikke et naturområde, men et nedbygget område, like ødeleggende som fjellbebyggelsen i andre korrupte byer. Når gondolene kommer opp som like dominerende prangende vogner, seilende opp og ned på det som en gang var et fjell, er det mest ødeleggende inngrep i Bergen komplett.

Bergen trenger ikke en ulriksbane for at barnefamilier og funksjonshemmede skal få komme ut i naturen. Bergen har milevis av vakre turveier der rullestoler og barnevogner kan oppleve fjelluft og panoramautsikt. Ulriken valfartes daglig – uten banen, av tusener av fjellglade bergensere og tilreisende.

Ulriksbanens eneste nytteverdi er at en restaurant skal få økt sin besøksfrekvens av tilreisende turister. For det privilegiet har Bergen kommune akseptert å ødelegge Bergens mest markante og omtalte fjell.

Det som gjorde Bergen til verdens vakreste by, var Byfjellene.

Nå har vi seks fjell tilbake.